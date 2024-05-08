На следующей неделе ожидается подписание соответствующего соглашения на уровне министров финансов ЕС.

В среду, 8 мая, послы ЕС заключили политическое соглашение об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, сообщает Euractiv.

План разрабатывался с тех пор, как союзники Киева решили заморозить активы на сотни миллиардов евро в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году. В то же время страны ЕС осторожно ждали юридической определенности от учреждений ЕС относительно того, как эти активы могут использоваться.

Согласно согласованной схеме, блок сможет использовать сверхприбыли от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в год, которые сейчас застряли в бельгийской расчетной палате Euroclear и других европейских депозитариях, главным образом для финансирования совместной покупки оружия для Украины.

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По словам дипломатов ЕС, этот сегодняшний шаг стал возможным благодаря компромиссу, согласно которому Бельгия заявила, что будет готова с 2025 года направлять налоговые поступления от доходов в общий фонд для Украины.

Кроме того, Брюссель также снизил комиссию, которую Euroclear будет взимать за обработку замороженных российских активов - до 0,3% с изначально обсуждаемых 0,5% после толчка Германии и Франции, сообщили дипломаты ЕС.

При этом сообщается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет осуществлять управлении чрезвычайным резервом, созданным для оплаты услуг юристов в случае российского судебного разбирательства.

В качестве следующего шага министры финансов ЕС должны подписать соответствующее соглашение на встрече в следующий вторник (14 мая).

Ожидается, что в рамках отдельной инициативы лидеры G7 встретятся на саммите в июне, чтобы обсудить инициативу под руководством США, которая позволит группе стран предоставить до 50 миллиардов долларов помощи Украине, при этом основная часть помощи будет направлена из сверхприбылей от замороженных российских активов, арестованных во всем мире, пишет издание.

Замороженные активы Российской Федерации

В апреле министры иностранных дел стран-членов "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии) заявили, что продолжит изучать пути использования замороженных активов Российской Федерации для оказания помощи Украине.

В коммюнике глав МИД G7 по итогам встречи на острове Капри (Италия) отмечается, что Россия должна заплатить за нанесенные Украине разрушения и опустошения. Министры заявляют, что настроены обеспечить полную ответственность и поддерживают Украину в получении компенсации.

При этом, главы МИД приветствовали запуск работы Реестра убытков, причиненных в результате российской агрессии против Украины, и одобрение Евросоюзом правовых актов относительно сверхприбылей частных субъектов.

Перед тем, в марте, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель предложил направить сверхприбыли с замороженных активов на закупку оружия для Украины.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что Евросоюз не боится реакции Москвы в этом вопросе.

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