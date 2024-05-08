Но но все так просто – на борту "голого" круиза будет действовать ряд строгих правил.

На днях итальянский пляжный курорт Ис-Бенас анонсировал старт "голых" свадеб. И вот теперь для туристов-нудистов появилось еще одно соблазнительное предложение.

Как пишет CNN, туристическая компания Bare Necessities совместно с Norwegian Cruise Line планируют запустить в 2025 году специальный 11-дневный круиз для тех, кто предпочитает отдыхать нагишом.

Ожидается, что 295-метровое судно "Норвежская жемчужина" (Norwegian Pearl) отправится из Маями в Карибское море 3 февраля и вернется обратно 14 февраля. По пути "Большая обнаженная лодка" (так назвали круиз организаторы) посетит такие направления, как Багамские острова, Пуэрто-Рико и Сен-Мартен.

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"Как всегда, мы рады предоставить вам роскошь решать, что НЕ носить", – говорится в сообщении на официальном сайте компании Bare Necessities, которая ранее уже организовала более 75 круизов с полным составом обнаженных людей.

Цены на каюты (при двухместном размещении) начинаются примерно с 2000 долларов США и достигают 33 155 долларов США за виллу с тремя спальнями. "Норвежская жемчужина" имеет пассажировместимость 2300 человек.

Специализированные рестораны на корабле включают в себя "большую зону со шведским столом для обедов на свежем воздухе в обнаженном виде", а набор удобств, доступных на борту, призван "соответствовать стилю круиза без одежды".

Тем не менее, "голым круизерам" не стоит ожидать, что они смогут путешествовать без одежды. Фактически, гости должны будут соблюдать ряд правил, в том числе носить одежду в столовых на борту корабля, а также следить за тем, чтобы они положили под себя полотенце перед тем, как сесть "в каюте, на палубе у бассейна и в зоне буфета", будут ли они с "голым низом" или в стрингах.

При этом во время круиза будут запрещены "ласки или неуместные прикосновения". Также нельзя будет находиться обнаженными перед другими кораблями в порту.

Bare Necessities также запретила нижнее белье, "фетиш-одежду", а также фотографирование и видеосъемку других круизеров без их согласия.

"Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить расслабляющие, развлекательные и заботящиеся о своем здоровье возможности для отдыха, которые предлагают безопасную, естественную среду, где можно оценить, удивить и сочетать природу и неприукрашенную человеческую форму", – говорят в Bare Necessities.

Отметим, это уже не первый "круиз с клубничкой" за последнее время. Как ранее сообщал УНИАН, в начале 2024 года сеть курортов Temptation предложила своим клиентам окунуться в мир сексуальной свободы, отправившись в круиз для свингеров.

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