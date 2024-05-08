Франкция "Слуг народа" в знак протеста покинула сессионный зал перед голосованием за проект.

Киевсовет переименовал проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 62 депутата из 62 зарегистрированных на тот момент в сессионном зале.

Депутаты фракции "Слуга народа" не голосовали за решение о переименовании проспекта Правды в проспект Европейского Союза. Все они на время рассмотрения вопроса покинули сессионный зал в знак несогласия.

За вопрос о переименовании голосовали дважды, поскольку с первой попытки проект решения не набрал необходимого количества голосов поддержки.

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Депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко, объясняя позицию фракции, отметил, что уже третий год идет война с Россией, и сотни киевлян героически погибли, защищая Украину, и получили ранения.

"Но вместо чествования этих людей городской голова пытается выполнить обязательства перед своим политическим союзником (политсила в Киевсовете "Европейская Солидарность" ("ЕС"). ... Политиканы цинично продолжают превращать Киевсовет в место решения собственных бизнес-интересов и реализации болезненных политических амбиций отдельных политиков", - сказал он.

В то же время депутат от фракции "ЕС" Марина Порошенко, которая докладывала по проекту решения, призвала коллег поддержать его, заявив, что появление в Киеве проспекта ЕС будет еще одним шагом, приближающим Украину к Евросоюзу.

После проваленной первой попытки во фракции "ЕС" заявили о манипуляциях. По словам депутата политсилы в Киевсовете Людмилы Ковалевской, уже в течение полутора лет в Киеве не могут назвать в честь Европейского Союза ни одну улицу или проспект из-за того, "что у кого-то плохо с абривиатурами".

Переименование улиц в Киеве - последние новости

В феврале в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект. Ранее партия "Европейская Солидарность" активно агитировала за переименование Воздухофлотского проспекта в проспект ЕС. В то же время этот вариант был отвергнут, поскольку в октябре 2023 года военные создали петицию с просьбой переименовать Воздухофлотский в проспект Воздушных Сил. Такое решение поддержали главнокомандующий Валерий Залужный и глава разведки Кирилл Буданов.

В декабре вопрос о переименовании снова вынесли на голосование в "Киев Цифровой", по результатам которого 90% киевлян проголосовали за вариант "проспект Воздушных Сил".

В январе мэр столицы Виталий Кличко пообещал поддержать этот вариант. В результате он был поддержан большинством депутатского корпуса. При этом "Европейская Солидарность" на заседании сделала вид, что всегда поддерживала это решение.

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