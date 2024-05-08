Сотрудничество с государством позволяет осуществлять масштабные проекты, - CEO WhiteBIT Носов

С начала полномасштабного вторжения криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT показывает пример плодотворного сотрудничества с государством. Основатель и CEO компании Владимир Носов в интервью для 24 Канала отметил, что сегодня синергия бизнеса и государства должна стать трендом, ведь имеет преимущества не только для государства, но и для бизнеса.

"Мы при каждой возможности подчеркиваем, что WhiteBIT имеет украинские корни. А поскольку это еще и технологическая компания, то именно адженду в сфере новых технологий, блокчейна и транслируем миру. Если мы можем поддержать ресурсно те отрасли, которые нам близки, и этим помогать как можно большему количеству украинцев, то почему бы не сделать это?" - поделился Владимир Носов.

По словам Носова, WhiteBIT не просто донатит, а предлагает цифровые решения, которые помогают Украине собирать больше финансовой поддержки со всего мира. В частности, с начала полномасштабного вторжения компания подключила криптовалютное решение Whitepay для обеспечения быстрого приема донатов на фандрейзинговой платформе UNITED24. WhiteBIT имеет ряд совместных проектов с Министерством иностранных дел Украины, инициативы по криптообразованию с Министерством цифровой трансформации Украины и с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".

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CEO WhiteBIT уверен, что все больше компаний стремятся быть полезными государству своими наработками и идеями: "И эта помощь нужна. Это некий лайт вариант перевода экономики на военные рельсы, где любая интеллектуальная, физическая, финансовая помощь бизнеса работает на победу".

Предприниматель подчеркнул, что победа сейчас борется на поле боя военными, а задача бизнеса им в этом помочь. И чтобы побудить других так же помогать ВСУ, важно рассказывать о своей поддержке государству, считает Носов.

"Важно, чтобы украинский бизнес, инфлюенсеры подавали собственный пример. Со временем бизнесу будет все сложнее и сложнее находить средства на помощь. Поэтому надо на всех возможных информационных площадках в мире напоминать, что война в Украине продолжается. Чтобы и международный бизнес присоединялся", - рассказал Носов.

Владимир Носов отметил, что за системный вклад в поддержку Украины и украинцев WhiteBIT получила подписанную президентом благодарность от фандрейзинговой платформы UNITED24.

Кроме этого, CEO WhiteBIT имеет награду "За содействие военной разведке Украины" и благодарность "За содействие и сотрудничество в оказании помощи Украинской армии" от руководителя ГУР Кирилла Буданова, благодарность от председателя СБУ "За значительный личный вклад в дело утверждения и укрепления государственной безопасности Украины". Ранее ему была вручена медаль "За оборону Харькова", знак отличия Совета национальной безопасности и обороны Украины, знак отличия "За содействие войску" от уже бывшего Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного