По словам Петера Пеллегрини, "мы стоим перед фундаментальным вызовом обеспечения мира в Украине и Европе".

Перед европейскими политиками, в том числе словацкими, стоит фундаментальная задача - обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы трагические сценарии не реализовались. Об этом во время торжеств по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе сказал президент Словакии Петер Пеллегрини, информирует Topky.sk.

Политик также заявил, что в случае необходимости также предложит для мирных переговоров Братиславу, которая "имеет опыт подобного саммита". По его словам, 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого мира, "и мы воспринимаем это как само собой разумеющееся".

"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В связи с войной в Украине, других частях Европы и мира потихоньку начинает бряцать оружие. ... Многие готовят планы военного конфликта, а дипломатия закаляет свой словарный запас, давайте говорить о прекращении огня, о мирных сценариях, давайте активизировать дипломатию и воспринимать оружие как крайнее средство", - сказал словацкий лидер. Видео дня

Он также поблагодарил бойцов Красной армии, которые освобождали территорию Словакии.

"Сегодня мы глубоко чувствуем, что существует попытка переписать историю. Однако я хочу с этого места отвергнуть любые попытки исказить историческую правду, потому что правда есть только одна. Поэтому я отвергаю попытки не вспоминать или сознательно замалчивать заслуги Красной армии в освобождении нашей родины, а также я отвергаю попытки гуманизировать фашистский режим и преуменьшать факты о жертвах концлагерей", - сказал Пеллегрини.

Словакия и война в Украине - последние новости

Большинство жителей Словакии обвиняют Запад и Украину в агрессии РФ. Об этом говорится в результатах исследования Globsec Trends 2024. Так, 41% опрошенных словаков отметили, что именно РФ является виновником войны в Украине, при этом 51% считает, что за агрессию РФ ответственна Украина или Запад.

Также УНИАН сообщал, что словаки собирают деньги на снаряды для ВСУ. Они хотят принять участие в чешской снарядной инициативе в обход своего правительства.

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