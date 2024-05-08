Средняя температура в мире была самой высокой за всю историю наблюдений за 12-месячный период.

Служба мониторинга изменения климата Европейского Союза заявила, что мир только что пережил самый жаркий апрель за всю историю наблюдений.

Как пишет Euractiv, таким образом, также продолжена "11-месячная серия", в течение которой ежемесячно устанавливался очередной температурный рекорд. Объясняется, что каждый месяц, начиная с июня 2023 года, считается самым жарким за всю историю наблюдений на планете по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Согласно информации ежемесячного бюллетеня Службы изменения климата Copernicus (C3S), средняя температура в мире была самой высокой за всю историю наблюдений за 12-месячный период - на 1,61 градуса Цельсия выше среднего показателя в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

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Некоторые из экстремальных явлений, в том числе месяцы рекордных температур поверхности моря, побудили ученых выяснить, не стала ли деятельность человека причиной переломного момента в климатической системе.

"Я думаю, что многие ученые спрашивали, может ли произойти сдвиг в климатической системе", - сказал старший ученый по климату C3S Жюльен Николя.

Выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата. В последние месяцы погодное явление Эль-Ниньо, которое влечет за собой нагрев поверхностных вод в восточной части Тихого океана, также привело к повышению температуры.

Ученые уже подтвердили, что в апреле изменение климата вызвало некоторые экстремальные погодные явления, в частности волну тепла в африканском регионе Сахели, что может привести к тысячам смертей.

По мнению климатолога Университета Ньюкасла Хейли Фаулер, данные показывают, что мир опасно близок к нарушению цели Парижского соглашения 2015 года по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

"В какой момент мы заявляем, что проиграли битву за поддержание температуры ниже 1,5°C? Мое личное мнение таково, что мы уже проиграли эту битву, и нам действительно нужно очень серьезно подумать о том, чтобы держать температуру ниже 2°C и сокращать выбросы как можно быстрее", - сказала она.

Как отмечает Euractiv, страны согласовали цель по снижению температуры 1,5°C на климатическом саммите ООН в 2015 году. По мнению ученых, именно этот предел позволит избежать наиболее катастрофических последствий потепления, таких как смертельная жара, наводнения и необратимая потеря экосистем.

Технически цель в 1,5°C еще не достигнута, поскольку относится к средней глобальной температуре за десятилетие. Но некоторые ученые заявили, что эта цель уже не является реальной и призвали правительства быстрее сокращать выбросы CO2.

Глобальное потепление - последние новости

Национальный антарктический научный центр Украины присоединился к большому международному проекту OCEAN:ICE - "Обмен между океаном и криосферой в Антарктиде: влияние на климат и Землю в целом". Он реализуется в рамках программы "Горизонт Европа", финансируемой Европейской Комиссией. Его главная цель - оценить влияние на Землю ключевых процессов, которые происходят на Антарктическом ледниковом щите и в Южном океане. Это, в частности, повышение уровня моря, формирование глубоководных течений, изменения океанической циркуляции и климата.

По словам ученых, потеря антарктического льда ведет к повышению уровня моря, и большая часть такого таяния происходит на границе океана и ледяного покрова под влиянием теплых океанических течений. Собственно, OCEAN:ICE исследует процессы, вызывающие это таяние.

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