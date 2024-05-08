Нужно оформить два обращения – к бывшему поставщику и регулятору.

Часть потребителей до сих пор не вернула переплату за природный газ еще за май 2022 года. Тогда почти 9 миллионов украинцев неожиданно для себя автоматически сменили поставщика. Вместо 17 частных региональных газсбытов ресурс начал поставлять государственный "Нафтогаз". А впоследствии к госкомпании перешли еще 1,3 млн домохозяйств.

Так, многие украинцы о смене поставщика узнали поздно. Поэтому за май 2022 года заплатили старому поставщику. Хотя должны были бы уже "Нафтогазу". Автоматически переплату никто не вернул. Людям предлагали писать письма в газсбыты с требованием вернуть деньги. Но некоторым потребителям средства до сих пор не вернули. Однако существует механизм, который поможет это сделать, пишет "ГазПравда".

Отмечается, что регулятор советовал потребителям придерживаться определенной инструкции. Сначала нужно написать газсбыту, затем – Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако люди писали сразу в комиссию, не обращаясь перед тем в газсбыт. Однако без заявления в газсбыт у регулятора "отсутствует возможность принять действенные меры в возвращении потребителю переплаты".

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А вот если бытовой потребитель перед тем обратился с соответствующим письменным заявлением в газсбыт, но тот не вернул переплату, НКРЭКУ рекомендует писать обращение уже к ним.

Как оформить заявление в газсбыт

Прежде всего надо на сайте узнать адрес предыдущего поставщика газа. Далее нужно указать собственные данные и переходить к сумме переплаты, обязательно указать свой лицевой счет из 9 цифр. Найти его можно в платежках за газ. Затем указываете данные своего счета в банке. Если такого нет, это дополнительная проблема.

Указано, что не менее важным является перечень документов, копии которых необходимо приложить к заявлению: справку из банка с реквизитами счета, на который надо вернуть переплату; копии идентификационного кода и документа, удостоверяющего личность (обычно, это паспорт). Кроме того, обычно газсбыты требовали еще и фото квитанции об оплате за май 2022 года.

Заявление в НКРЭКУ

Здесь просто следует указать свои данные, а вот с приложением – сложнее. Комиссия просит прислать ей копию документа, подтверждающего получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты. То есть, первое заявление в газсбыт следует отправлять так называемым заказным письмом – с уведомлением о вручении от почты. Копию этого сообщения и надо приложить к письму регулятору. Еще вариант – лично принести оригинал заявления в канцелярию газсбыта.

Тарифы на газ

В конце апреля ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на поднятие цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС).

В то же время все 12 поставщиков, которые сейчас присутствуют на рынке, обнародовали свои годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. Речь идет о ценах на природный газ, которые будут действовать до апреля 2025 года. Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не возрастет.

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