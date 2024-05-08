Предателя приговорили к 15 годам заключения.

Мобилизованного, который помогал российским оккупантам обстреливать Николаевскую область, в частности, фосфорными снарядами, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Как сообщает Служба безопасности Украины, осужденный - местный житель, мобилизованный в воинскую часть, которая дислоцируется в регионе.

"В конце 2022 года российская разведка дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через анонимный чат в популярном мессенджере. За сотрудничество с оккупантами их соратник получал денежное "вознаграждение", которое поступало на его криптокошелек", - рассказали в спецслужбе.

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Отмечается, что злоумышленник корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа Shahed. Он передавал информацию в виде координат объектов и местности со своими "рекомендациями" для новых или повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в результате спецоперации в Николаеве в мае 2023 года. Тогда у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации потенциальных целей и переписки с агрессором.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание военного за попытку отравления командования ВСУ

Правоохранители задержали военного, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

СБУ заблаговременно разоблачила связь предателя с российской спецслужбой. Это позволило провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасности украинских защитников, а также задержать предателя на этапе его подготовки к совершению диверсии.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области.

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