Находиться в парламенте могут лишь до 30 представителей средств массовой информации.

Журналистов снова допустили к работе в Верховной Раде Украины, но есть ряд ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, с возвращением журналистов в Раду их поздравили председатель ВР Руслан Стефанчук и председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Работать в парламенте, в помещении пресс-центра, журналисты должны, строго соблюдая установленные правила и ограничения. Для представителей СМИ обустроили специальные места для работы.

Ранее во время полномасштабного вторжения России в Украину журналисты не имели доступа и не могли посещать парламент. Таким образом, СМИ вернулись к работе в Раде после более чем двухлетнего перерыва.

На сайте ВР отмечается, что Стефанчук подписал Распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду Украины в условиях действия военного положения.

"Поэтому журналисты медиа имеют возможность освещать деятельность Верховной Рады Украины непосредственно в помещении украинского парламента. Соответствующее Распоряжение "О некоторых вопросах организации работы журналистов в Верховной Раде Украины девятого созыва в условиях действия военного положения в Украине" подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук", - говорится в сообщении.

Этим Распоряжением утверждено Положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Отмечается также, что 7 мая Стефанчук и руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре ВР, в частности относительно действий во время объявления воздушной тревоги.

"Сейчас для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это - специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и тому подобное. Во время встречи журналистам объяснили принцип работы пресс-центра во время заседания парламента, особенности допуска в здание парламента, учитывая вопросы безопасности, и требования, которые необходимо соблюдать", - говорится в сообщении.

Также представителям медиа показали самое простое укрытие здания парламента, куда они будут обязаны спускаться во время воздушной тревоги.

Во время встречи Стефанчук отметил, что, "несмотря на ограничения во время действия военного положения, крайне важно, чтобы журналисты имели возможность освещать деятельность единого законодательного органа".

"Он также проинформировал, что, учитывая необходимость соблюдения требований безопасности, которые прежде всего касаются жизни и здоровья журналистов.я журналистов, их максимальное количество в пресс-центре может составлять до 30 человек, учитывая также количество мест в простом укрытии здания Верховной Рады Украины, где проводятся пленарные заседания, и одновременно учитывая количество народных депутатов Украины, работников Аппарата, военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые находятся на рабочих местах в здании украинского парламента", - отмечается в заметке.

Военное положение в Украине - последние решения Рады

8 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до 11 августа. Также парламент поддержал продление срока проведения всеобщей мобилизации до той же даты.

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