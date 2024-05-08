Сейчас Польша является страной, которую россияне атакуют в киберпространстве больше всего.

Россияне с помощью кибератак пытаются получить доступ к информации об объемах военной помощи Украине. Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, количество российских кибератак на польскую инфраструктуру каждый год растет вдвое: это заставляет правительство Польши создавать "кибернетический щит". Под особой кибернетической защитой находится логистический хаб в Жешуве, который находится недалеко от границы с Украиной.

Россияне уделяют особое внимание атакам на системы водоснабжения, секторы здравоохранения и финансов. Имеют место атаки на правительственные ресурсы и органы местной власти.

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Несмотря на систематическое усиление защиты, Польша фиксировала случаи взлома системы. Впрочем, сейчас уровень ее безопасности оценивают как высокий.

Кибератаки россиян - последние новости

Ранее, напомним, стало известно, что хакерская группа россиян Fancy Bear осуществила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца. Известно, что эта группа входит в состав российской военной разведки.

А еще ранее УНИАН писал, что российские хакеры совершили попытку помешать работе европейской железной дороги, а именно - системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного оператора České dráhy. В результате некоторые из ее функций вышли из строя.

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