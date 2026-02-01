Россия не причастна к блэкауту 31 января: эксперт привел 'железный' аргумент

Сейчас есть сомнения, что именно кибератака была причиной масштабной аварии в энергетике.

На данный момент есть сомнения, что причиной масштабной аварии в энергетике была российская кибератака. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире телеканала "Киев24".

"Когда у россиян удаются кибератаки, они немедленно начинают кричать, визжать по всем своим сетям, по всем своим каналам. Мне сразу тоже такая мысль пришла о кибератаке... Я посмотрел – там полная тишина. Они, когда даже на четверть, на треть хоть немного где-то успешны, начинают сильно преувеличивать, хвастаться, выдавать желаемое за действительное. Но здесь полная тишина. Нигде, ничего, ни полуслова", – сказал эксперт.

В этой связи он лично сомневается, что причиной аварии в энергетике была кибератака.

"Подтверждений этому я пока не вижу", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, в Украине не существует общенациональной системы защиты от кибератак, а существует принцип, когда для каждого объекта создается собственная система.

Авария в энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, 31 января министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и на линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

Позже президент Зеленский сообщил, что наиболее вероятной причиной аварии стала погода - намерзание льда на проводах, что и вызвало аварию.

