Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно ввел нулевые ставки ввозной пошлины на бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что нулевая ввозная пошлина на бензин и дизель будет действовать до 30 июня 2026 года. Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
"Решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива в связи с локальным снижением объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение комиссии, членом которой является РФ, упрощает импорт топлива для страны-агрессора на фоне бензинового кризиса после серии результативных ударов украинских беспилотников по НПЗ РФ.
Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, в состав которого кроме РФ входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Среди его полномочий таможенно-тарифное регулирование, установление торговых режимов в отношении третьих стран. Решение комиссии является обязательным для России и других стран-членов Евразийского экономического союза.
Бензиновый кризис в РФ
Систематические удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к бензиновому кризису и скачку биржевых цен на топливо до исторических максимумов.
Бензиновый кризис медленно набирает обороты. Во временно оккупированном Крыму 29 сентября принято решение об ограничении продажи топлива в одни руки и заморозке цен на него сроком на 30 дней.
Наиболее серьезно кризис ударил по частным АЗС, часть которых уже закрылась, а другие остались без топлива.