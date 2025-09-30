Решение о возможности льготного импорта топлива в РФ вступит в силу через 10 дней после публикации.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно ввел нулевые ставки ввозной пошлины на бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что нулевая ввозная пошлина на бензин и дизель будет действовать до 30 июня 2026 года. Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива в связи с локальным снижением объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение комиссии, членом которой является РФ, упрощает импорт топлива для страны-агрессора на фоне бензинового кризиса после серии результативных ударов украинских беспилотников по НПЗ РФ.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, в состав которого кроме РФ входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Среди его полномочий таможенно-тарифное регулирование, установление торговых режимов в отношении третьих стран. Решение комиссии является обязательным для России и других стран-членов Евразийского экономического союза.

Бензиновый кризис в РФ

Систематические удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к бензиновому кризису и скачку биржевых цен на топливо до исторических максимумов.

Бензиновый кризис медленно набирает обороты. Во временно оккупированном Крыму 29 сентября принято решение об ограничении продажи топлива в одни руки и заморозке цен на него сроком на 30 дней.

Наиболее серьезно кризис ударил по частным АЗС, часть которых уже закрылась, а другие остались без топлива.

