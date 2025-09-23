По состоянию на середину сентября дефицит топлива охватил более 10 регионов РФ.

Дефицит бензина в России, вызванный ударами украинских беспилотников, больно ударил по частным нефтеперерабатывающим заводам и заставил часть из них закрыться, сообщает Reuters.

Отмечается, что частные сети не получают достаточного объема топлива из-за сокращения переработки и не могут позволить себе делать запасы бензина из-за высоких процентных ставок заимствований. Журналисты добавляют, что доля таких независимых заправочных станций составляет около 40% российского топливного рынка.

"Руководитель решил временно закрыть заправку, потому что не было бензина. Заправка в соседнем селе также закрылась, а на других просто закончился бензин", - рассказала Reuters сотрудница одной из АЗС в Белгородской области.

Видео дня

При этом, по данным агентства, заправочные станции, принадлежащие крупным нефтяным компаниям могут позволить себе работать в обычном режиме.

Издание напоминает, что первыми жертвами бензинового кризиса стали Дальний Восток и временно оккупированный Крым, которые ощутили проблемы с топливом еще в августе. Затем бензиновый кризис, по данным источников, распространился на Поволжье, а также южную и центральную Россию.

Хотя российские чиновники заявляют, что проблемы с топливом в РФ - временные, по состоянию на середину сентября дефицит охватил более 10 российских регионов. На заправках нет больших очередей, но определенные марки бензина, такие как популярные Ai 92 и Ai 95, часто отсутствуют.

Отмечается, что в отдельные дни объем переработки нефти в России сократился почти на пятую часть, а экспорт из ключевых портов просел, что подталкивает Москву к сокращению добычи.

Зато дизельного топлива в РФ, по данным Reuters, хватает с избытком.

Однако биржевая стоимость дизеля на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в последние недели стремительно увеличивается и уже превысила 70 тысяч рублей за тонну. По данным российских СМИ, биржа уже ограничила максимальный объем покупки дизеля одним участником, чтобы сдержать рост цен.

Бензиновый кризис в России - последние новости

Систематические удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к дефициту бензина в РФ и скачку биржевых цен на него до исторических максимумов.

В конце августа 2025 года Курильский район России полностью прекратил продажу топлива обычным гражданам. Впоследствии эта проблема распространилась и на другие регионы России.

В первой декаде сентября 2025 года о дефиците и вынужденной остановке работы АЗС сообщали в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и во временно оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: