В РФ планируют продлить запрет на экспорт бензина.

Биржевые цены на бензин в России, после очередного удара украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде, 19 августа продолжили рост, обновив исторические рекорды, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина марки Аи-92, по итогам торгов 19 августа выросла на 0,74%, до 72,044 тыс. рублей за тонну.

Бензин марки Аи-95 подорожал почти на 1%, до 81,154 тыс. рублей за тонну. Цены на 92-й и 95-й бензин обновили исторические максимумы, установленные 18 августа. Причиной роста цен называют обеспокоенность участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне ремонтов НПЗ. То есть, они считают, что топлива на всех желающих может не хватить.

На фоне роста цен на бензин, в России планируют продлить до конца сентября запрет на экспорт бензина и для производителей горючего.

Удары по НПЗ России - последние новости

18 августа стало известно об остановке работы Волгоградского НПЗ по меньшей мере на месяц после ряда атак по нему украинских беспилотников. В ночь на 19 августа, региональные власти Волгограда заявили о новой атаке "птичек" Сил обороны на предприятие. После атаки на территории завода возник пожар.

В ночь на 15 августа украинские защитники ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. По данным СМИ, предприятие остановило работу.

В ночь на 7 августа Силы обороны Украины взрывообразно проинспектировали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным российских источников, он перерабатывал 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

