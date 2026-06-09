С 1 июля на АЗС появятся новые маркировки: эксперт предупредил водителей о рисках

Эксперт советует не менять проверенные заправки, ведь на рынке может появиться больше топлива сомнительного качества.

С 1 июля Украина переходит на новый стандарт маркировки топлива. Водителям стоит более внимательно относиться к качеству бензина и не гнаться за слишком низкими ценами, рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, речь идет прежде всего о внедрении бензина с маркировкой Е10, который содержит до 10% биоэтанола.

"Насколько мне известно, вводится маркировка только на Е10. В прошлом году пытались ввести Е5, но не нашли, где его покупать. А сами производить без Кременчугского НПЗ мы не можем. Поэтому с 1 июля будет введено только Е10", – сказал эксперт.

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Он отметил, что новые обозначения на заправочных колонках могут появиться уже с июля, поскольку процесс перемаркировки не сложен. В то же время он не ожидает какого-либо влияния нововведения на стоимость бензина.

"Ничего не изменится по цене. Если его импортировать из Европы, то придется платить на 20 долларов за тонну дороже. Но сейчас маржа достаточно существенная, поэтому цена никак не изменится", – отметил Леушкин.

По его словам, использование бензина с биоэтанолом не должно повлиять и на качество топлива, если речь идет о продукции европейских производителей.

"На качество топлива это не повлияет, если это будет импортное заводское топливо, потому что оно достаточно качественное. А если мы говорим о топливе неизвестного происхождения, то если оно плохое сейчас, то и потом будет плохим", – рассказал эксперт.

В то же время он предупредил о возможных рисках из-за появления на рынке некачественного топлива от недобросовестных производителей. По его словам, потребителям стоит быть особенно внимательными в первое время после введения новых правил.

"Первое время нужно будет очень осторожно с этим обращаться, потому что появятся производители сомнительного топлива, которым этот закон позволяет торговать поддельным спиртовым топливом. Там, где Е10 – там будет Е20, там, где Е20 – там будет Е25. Не имея никаких приборов для проверки, это, возможно, станет проблемой. Поэтому сейчас не нужно менять АЗС. Лучше оставаться на той АЗС, которой вы доверяете", – отметил Леушкин.

Он объяснил, что главная проблема некачественного бензина с добавлением спирта заключается в возможном расслоении смеси. В качественном бензине этому препятствуют специальные добавки, которые широко используются на европейских заводах. Эксперт также обратил внимание, что топливо сомнительного происхождения может быть значительно дешевле рыночных цен, что и соблазняет водителей.

"Нужно заправляться на АЗС, которым вы доверяете, что это именно импортное топливо, а не произведенное в кустарных условиях", – добавил Леушкин.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Средние цены на бензин марки А-95, дизель и автогаз в последний рабочий день мая снизились. В то же время цены на премиальный 95-й бензин тогда не изменились.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в Украине в ближайшие недели ожидается снижение цен на топливо. Дизельное топливо может подешеветь до 82-85 гривень за литр в зависимости от сети АЗС, а стоимость бензина снизится примерно на 3 гривни.

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