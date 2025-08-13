Причин переноса запуска серийного производства "АвтоВАЗ" официально не называет.

Массовое производство нового седана Lada Iskra начнется не раньше марта-апреля 2026 года. Об этом сообщило The Moscow Times.

Сейчас приобрести Lada Iskra в дилерских центрах невозможно. Продавцы говорят, что автомобиль поступит в продажу "в ближайшее время" или что "надо немного подождать". При этом они не называют конкретные сроки.

Издание напоминает, что официально модель начали продавать 20 июля. Однако в прошлом месяце в базе российской госавтоинспекции появилось лишь 21 зарегистрированное авто.

Из них 20 было оформлено на юридических лиц - вероятно, речь идет о выставочных экземплярах для автосалонов. Только один автомобиль приобрел частный владелец.

Причин переноса запуска серийного производства "АвтоВАЗ" официально не называет. По мнению специалистов, задержку могла вызвать нехватка деталей, перебои в поставках электронных компонентов и логистические трудности.

Новые российские автомобили - что известно

Напомним, новая модель "АвтоВАЗ" Lada Iskra была презентована в 2024 году. Автомобиль позиционируют как "нечто среднее между Granta и Vesta". Россияне презентовали новинку как демонстрирующую технологический суверенитет РФ, однако это не совсем верно.

Известно, например, что "Искру" создали (по крайней мере частично) на платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan, на которой ранее построили Dacia Logan и Renault Sandero.

Напомним также, что в прошлом году россияне показали новые автомобили "Волга", однако они фактически оказались китайскими разработками.

