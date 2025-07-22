Китайские конкуренты захватывают российский рынок.

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" во вторник, 22 июля, заявил, что может сократить рабочую неделю до четырех с пяти дней. Это крайнее решение, поскольку высокие процентные ставки и конкуренция со стороны Китая сокращают его продажи.

Издание Reuters пишет, что в прошлом месяце "АвтоВАЗ", пытающийся найти достаточное количество покупателей авто, заявил, что ожидает сокращения продаж на российском авторынке на 25% в этом году, и основной проблемой назвал высокие процентные ставки центрального банка, которые снижают аппетит к автокредитам и повышают производственные затраты.

"Мы говорим о высокой ключевой ставке и более жестких требованиях регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию было ввезено значительное количество автомобилей, причем импортные бренды проводят политику ценового демпинга", - говорится в заявлении компании.

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На "АвтоВАЗе" работает более 30 000 человек, в основном в Тольятти. В первой половине этого года продажи компании упали на 25% до 155 481 единицы, по данным Автостата.

Компания перешла на четырехдневную рабочую неделю на три месяца в 2022 году, после того как западные санкции привели к уходу с рынка иностранных автопроизводителей. В том году продажи флагманского автомобиля Lada упали на 48,2% до 174 688 единиц.

Российское внутреннее производство в значительной степени зависело от иностранных производителей, и рынок упал в 2022 году, прежде чем стремительный приход китайских автопроизводителей его оживил. Сейчас на долю китайских конкурентов приходится более 50% продаж в России, в то время как до полномасштабного вторжения в Украину их доля составляла менее 10%.

Стоит отметить, что, если решение будет принято, то сокращенная рабочая неделя начнет действовать в конце сентября.

Российский автопром - что известно

В прошлом году россияне презентовали новую модель компании АвтоВАЗ, получившую название Lada Iskra. Ее позиционируют как "нечто среднее между Granta и Vesta". Известно, что Lada Iskra построили на платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan, на которой создали некоторые другие автомобили.

Также в прошлом году россияне показали новые "Волги", однако автомобили фактически оказались китайскими разработками. От оригинальных моделей Китая их отличает разве что хромированная решетка радиатора.

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