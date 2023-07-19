Основными проблемами является отсутствие кнопок ГЛОНАСС и рамок щитка приборов.

Значительное количество автомобилей Lada Vesta NG, поступающих к дилерам, находятся в состоянии "недокомплекта". Об этом в разговоре с Autonews заявил глава Ассоциации "Автомобильные дилеры России" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, это затрагивает 60-70% автомобилей данной модели. Основными проблемами является отсутствие кнопок ГЛОНАСС и рамок щитка приборов.

Подщеколдин выразил поддержку АвтоВАЗу и призвал всегда оказывать моральную поддержку этой отечественной автомобильной компании. Однако он также признал, что у производителя есть много проблем, и эти проблемы необходимо честно обсуждать. Сегодня ситуация такова, что все машины, находящиеся на площадках дилеров, не могут быть реализованы из-за неполных комплектаций.

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Представители пресс-службы АвтоВАЗа отказались комментировать мнение Подщеколдина. Они заверили, что новые Lada Vesta NG имеются в достаточном количестве в дилерских центрах Lada. Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов будут оперативно устраняться, и ситуация не повлияет на отгрузки готовых автомобилей.

Производство атомобилей в РФ - детали

В январе-феврале 2022 продажи машин марки Lada упали на 19,4%. 16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о корпоративный отпуск.

30 января 2023 года "АвтоВАЗ" заявил о том, что будет выпускать автомобили Lada лишь в трех цветах. Данное решение было связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций.

Новая Lada Aura феерично подмочила репутацию российского автопрома - машина не завелась во время презентации на Петербургском международном экономическом форуме.

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