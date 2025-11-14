В октябре автопарк нашей страны пополнился 6 тысячами автомобилей с дизельными двигателями (на 6% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводят специалисты УкрАвтопрома.
Из общего количества 1,4 тыс. автомобилей были новыми (-6%), тогда как 4,6 тыс. составили подержанные, ввезенные из-за рубежа (+10%). Среди новых дизельных авто наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.
ТОП-5 новых дизельных легковушек:
- Renault Duster - 281 единица;
- Toyota Land Cruiser Prado - 218;
- Volkswagen Touareg - 160;
- KGM Musso Grand - 131;
- Škoda Kodiaq - 89.
Если говорить об импортированных подержанных дизельных легковушках, то здесь украинцы отдали предпочтение классике, а именно - автомобилю Renault Mégane. Последний французская компания начала производить еще в 1995 году.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковушек:
- Renault Mégane - 376 единиц;
- Nissan Qashqai - 319;
- Škoda Octavia - 275;
- Volkswagen Passat - 259;
- Volkswagen Golf - 168.
Дизельные автомобили - другие новости
Ранее портал Autocar решил помочь тем, кто хочет приобрести дизельный автомобиль и представил свой ТОП-10. На первой позиции оказалась Skoda Superb, главным преимуществом которой называют удобство повседневного использования.
Напомним также, что ранее шведская компания Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив тем самым целую эпоху своей истории.