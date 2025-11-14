Среди новых дизельных авто наибольшим спросом пользовался Renault Duster.

В октябре автопарк нашей страны пополнился 6 тысячами автомобилей с дизельными двигателями (на 6% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводят специалисты УкрАвтопрома.

Из общего количества 1,4 тыс. автомобилей были новыми (-6%), тогда как 4,6 тыс. составили подержанные, ввезенные из-за рубежа (+10%). Среди новых дизельных авто наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster - 281 единица;

Toyota Land Cruiser Prado - 218;

Volkswagen Touareg - 160;

KGM Musso Grand - 131;

Škoda Kodiaq - 89.

Если говорить об импортированных подержанных дизельных легковушках, то здесь украинцы отдали предпочтение классике, а именно - автомобилю Renault Mégane. Последний французская компания начала производить еще в 1995 году.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковушек:

Renault Mégane - 376 единиц;

Nissan Qashqai - 319;

Škoda Octavia - 275;

Volkswagen Passat - 259;

Volkswagen Golf - 168.

Ранее портал Autocar решил помочь тем, кто хочет приобрести дизельный автомобиль и представил свой ТОП-10. На первой позиции оказалась Skoda Superb, главным преимуществом которой называют удобство повседневного использования.

Напомним также, что ранее шведская компания Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив тем самым целую эпоху своей истории.

