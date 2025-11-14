Специалисты выяснили, что даже трехлетние автомобили в Украине нередко имеют скрученный пробег.

Аферы с одометром являются "болезнью" не только старых, но и новых машин. Об этом УНИАН сообщили специалисты онлайн-базы о подержанных транспортных средствах carVertical.

Анализ показал, что наиболее рисковыми являются транспортные средства 2002 года выпуска - в этом случае 18,5% моделей, проверенных специалистами, имели поддельные показатели одометра. На более новых авто пробег скручивали не так часто.

Если говорить о машинах, выпущенных в 2021 году, специалисты зафиксировали лишь 2% случаев скручивания одометра. В случае с автомобилями 2022 года этот показатель составил 3%, тогда как у моделей 2023 года он уменьшился до 2,7%.

Эксперты подсчитали, что автомобили 2000 года выпуска имеют среднее скручивание 110 900 км, а в случае с моделями 2010 года этот показатель составляет 100 500 км. Если говорить о 2020-м, то здесь цифра уменьшилась до 90 000 км. У моделей 2023 года показатель составил "всего" 19 900 км.

Поврежденные авто

Эксперты также выяснили, что 53-60% проверенных авто, которые выпустили с 2011 по 2017 годы, имеют зарегистрированные повреждения. Среди машин 2021 года выпуска историю повреждений имели 40,7%, тогда как у моделей 2023-го этот показатель составляет 68,6% (пиковый уровень). "Доказательство того, что ни один автомобиль не застрахован от повреждений", - отмечают в carVertical.

Ремонт повреждений новых машин стоит значительно дороже, что связано с дорогими деталями и передовыми технологиями.

Так, средняя стоимость ремонта модели 2000 года составляет 102 543 гривны, тогда как для модели 2020 года она достигает 249 033 гривны. Для автомобиля 2023 года этот показатель вообще составляет "космические" 849 642 гривны.

Методология и советы

Выводы были сделаны на основе онлайн-отчетов об истории машин, которые клиенты компании приобрели в нашей стране в течение прошлого года. Исследование охватило авто, которые выпустили с 2000 по 2023 годы.

Автомобили, которые имели скрученный пробег или зафиксированные повреждения, сгруппировали по году выпуска, перевели в проценты и ранжировали.

Для того, чтобы предотвратить проблемы со скрученным одометром специалисты советуют проверять историю автомобиля в авторизованных сервисных центрах.

"Мошенники часто выбирают объектом своих махинаций новые автомобили с большим пробегом, ведь скручивание их одометров позволяет заработать больше. Данные это подтверждают: скручивание пробега в более новых автомобилях часто бывает больше, чем в старых", - объясняет эксперт авторынка Матас Бузелис.

