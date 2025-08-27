Машины оценивали по таким критериям, как дизайн, интерьер и стоимость.

Возможно, дизельные авто уже не пользуются такой популярностью, как раньше, однако они все равно имеют своих ценителей. Сейчас специалисты Autocar решили помочь тем, кто хочет приобрести дизельный автомобиль и представили свой ТОП-10.

На первую позицию они поставили автомобиль Skoda Superb. Модель предлагает различные варианты силовых установок, в том числе бензиновые и гибридные с подзарядкой от сети. Однако именно дизельная версия получила самую высокую оценку во время недавних дорожных тестов.

Superb имеет немало преимуществ, но, пожалуй, самое главное - это удобство повседневного использования. Это достигается в том числе благодаря огромному багажнику. Также автомобиль может похвастаться хорошей управляемостью, интуитивным интерьером и комфортной подвеской.

На второй позиции рейтинга расположился BMW X5, который может похвастаться мощным двигателем и прекрасной динамикой. На третьем месте находится надежный и проверенный Volkswagen Golf.

ТОП-10 лучших дизельных автомобилей

Skoda Superb BMW X5 Volkswagen Golf Range Rover Land Rover Defender Mercedes-Benz E-Class Kia Sorento Mercedes-Benz C-Class Audi A5 Mazda CX-60.

Дизельные автомобили - другие новости

Напомним, недавно специалисты назвали главные дизельные бестселлеры украинского авторынка. Среди новых легковушек наибольшим в нашей стране спросом пользовались Renault Duster, Volkswagen Touareg и Toyota Prado. Если говорить об импортированных подержанных дизельных автомобилях, то здесь на первом месте оказался Renault Mégane.

А в прошлом году стало известно, что компания Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив тем самым целую эпоху.

