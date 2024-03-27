Последний изготовленный спортивный внедорожник разместят в музее.

На этой неделе Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив эпоху для производителя, который планирует до 2030 года выпускать только электромобили, пишет Bloomberg.

Отмечается, что 26 марта с конвейера завода в Швеции сошел спортивный внедорожник XC90. Volvo Car постепенно отказывается от этой технологии, хотя компания и в дальнейшем будет производить автомобили с бензиновыми двигателями.

"Мы вполне уверены, что у нас есть очень хорошие предложения для клиентов даже без дизеля", – заявил руководитель Volvo Car, ответственный за новые автомобили и операционную стратегию, Эрик Северинсон.

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По его словам, хотя Volvo Car будет продолжать поддерживать своих клиентов с дизельными двигателями и предлагать запчасти, компания не сбавляет темпов развития электромобилей.

В 2017 году Volvo Car стал первым крупным автопроизводителем, который взял на себя обязательство постепенно отказаться от автомобилей, работающих исключительно на ископаемом топливе, и с тех пор представил несколько гибридных и полностью электрических моделей. На главном рынке бренда в Европе дизельные автомобили достигли пика девять лет назад, когда на них приходилось около половины новых продаж. В прошлом году их доля упала до 14% регистраций.

XC90 стал ключом к возрождению Volvo Car, начиная с 2014 года, когда он был представлен как первый автомобиль, построенный на новой платформе. Топовый внедорожник имеет электрическую вариацию EX90. Volvo Car покажет последний изготовленный XC90 в музее Volvo, который откроется в следующем месяце в Гетеборге.

Дизельное топливо, которое европейские автопроизводители позиционировали как экологически чистую альтернативу бензину, имело успех в начале века. Но спрос на него резко упал после того, как в 2015 году Volkswagen AG признал, что оснастил свои дизельные двигатели программным обеспечением для обмана при прохождении тестов на выбросы.

Автопредпочтения украинцев

По итогам февраля 2024 года в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США, или 19% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных авто. По сравнению с данными годичной давности спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 77%.

В течение февраля 2024 года украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с февралем прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%.

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