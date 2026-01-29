Украинцы раскупают подержанные авто возрастом до пяти лет: названы самые популярные модели

В прошлом году украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, сообщили в "Укравтопроме".

Специалисты портала напоминают, что в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 274,3 тысячи подержанных легковых автомобилей. Таким образом, машины возрастом до пяти лет составляли 35% от общего количества.

Наибольшую долю в этом сегменте составили электрокары, на которые пришлось 60% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (27%) и гибридные авто (8%). На дизельные и автомобили с ГБО пришлось 4% и 1% продаж, соответственно.

Среди отдельных моделей самой популярной стала Tesla Model Y.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто возрастом до пяти лет:

  1. Tesla Model Y – 10682 единицы.
  2. Tesla Model 3 – 6589.
  3. KIA Niro – 4091.
  4. Hyundai Kona – 2990.
  5. Nissan Rogue – 2616.
  6. Mazda CX-5 – 2205.
  7. Chevrolet Bolt – 2132.
  8. Audi e-tron Sportback – 2122.
  9. Volkswagen Tiguan – 1988.
  10. Hyundai Ioniq 5 – 1779.

В прошлом году автопарк Украины увеличился на 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% превышает показатель 2024 года. Из общего количества 56,6 тыс. машин было реализовано частным клиентам, а еще 24,7 тыс. – юридическим лицам.

Также недавно были названы самые популярные в Украине модели бензиновых автомобилей. Среди новых легковушек в тройку лидеров попали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia. Всего в прошлом году автопарк нашей страны пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

