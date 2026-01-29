Украинцы раскупают подержанные авто возрастом до пяти лет: названы самые популярные модели

В прошлом году украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, сообщили в "Укравтопроме".
Специалисты портала напоминают, что в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 274,3 тысячи подержанных легковых автомобилей. Таким образом, машины возрастом до пяти лет составляли 35% от общего количества.
Наибольшую долю в этом сегменте составили электрокары, на которые пришлось 60% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (27%) и гибридные авто (8%). На дизельные и автомобили с ГБО пришлось 4% и 1% продаж, соответственно.
Среди отдельных моделей самой популярной стала Tesla Model Y.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто возрастом до пяти лет:
- Tesla Model Y – 10682 единицы.
- Tesla Model 3 – 6589.
- KIA Niro – 4091.
- Hyundai Kona – 2990.
- Nissan Rogue – 2616.
- Mazda CX-5 – 2205.
- Chevrolet Bolt – 2132.
- Audi e-tron Sportback – 2122.
- Volkswagen Tiguan – 1988.
- Hyundai Ioniq 5 – 1779.
Авторынок Украины – последние новости
В прошлом году автопарк Украины увеличился на 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% превышает показатель 2024 года. Из общего количества 56,6 тыс. машин было реализовано частным клиентам, а еще 24,7 тыс. – юридическим лицам.
Также недавно были названы самые популярные в Украине модели бензиновых автомобилей. Среди новых легковушек в тройку лидеров попали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia. Всего в прошлом году автопарк нашей страны пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.