Украинцы раскупают подержанные авто возрастом до пяти лет: названы самые популярные модели

Среди импортированных подержанных автомобилей возрастом до пяти лет самой популярной стала Tesla Model Y.

В прошлом году украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, сообщили в "Укравтопроме".

Специалисты портала напоминают, что в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 274,3 тысячи подержанных легковых автомобилей. Таким образом, машины возрастом до пяти лет составляли 35% от общего количества.

Наибольшую долю в этом сегменте составили электрокары, на которые пришлось 60% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (27%) и гибридные авто (8%). На дизельные и автомобили с ГБО пришлось 4% и 1% продаж, соответственно.

Среди отдельных моделей самой популярной стала Tesla Model Y.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y – 10682 единицы. Tesla Model 3 – 6589. KIA Niro – 4091. Hyundai Kona – 2990. Nissan Rogue – 2616. Mazda CX-5 – 2205. Chevrolet Bolt – 2132. Audi e-tron Sportback – 2122. Volkswagen Tiguan – 1988. Hyundai Ioniq 5 – 1779.

В прошлом году автопарк Украины увеличился на 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% превышает показатель 2024 года. Из общего количества 56,6 тыс. машин было реализовано частным клиентам, а еще 24,7 тыс. – юридическим лицам.

Также недавно были названы самые популярные в Украине модели бензиновых автомобилей. Среди новых легковушек в тройку лидеров попали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia. Всего в прошлом году автопарк нашей страны пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

