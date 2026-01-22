Названы бензиновые авто, которые раскупают украинцы: ТОП-5 подержанных и новых моделей

Среди новых бензиновых автомобилей самым популярным в 2025 году оказался Hyundai Tucson.

В прошлом году автопарк нашей страны пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями (на 6% меньше, чем в 2024 году). Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Также сообщается, что снизилась и доля бензиновых машин в общих продажах новых легковых авто. Если в позапрошлом году они охватывали 40% рынка новых машин, то сейчас показатель составляет лишь 32%.

Среди новых бензиновых автомобилей самым популярным в 2025 году стал Hyundai Tucson – компактный кроссовер, который с 2004 года производит южнокорейская компания Hyundai.

В целом именно кроссоверы являются лидерами в ТОП-5. Украинцы ценят такие автомобили за их универсальность. Среди других преимуществ – привлекательная внешность и передовые технологии.

ТОП-5 самых популярных новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем:

1. Hyundai Tucson – 2198 единиц;

2. Mazda CX-5 – 1652;

3. Škoda Octavia – 1458;

4. Renault Duster – 1289;

5. Kia Sportage – 1157.

Спрос на импортные подержанные бензиновые автомобили в прошлом году вырос на 12%, до 117,6 тыс. единиц. Они охватили 43% первичных продаж подержанных легковых автомобилей.

Самой популярной моделью в этом сегменте оказался Volkswagen Golf. Это настоящая "народная" модель, которую ценят за доступность, надежность и универсальность.

На втором месте оказалась еще одна модель от популярного немецкого производителя – кроссовер Volkswagen Tiguan.

ТОП-5 импортируемых подержанных авто с бензиновым двигателем:

1. Volkswagen Golf – 7889 единиц;

2. Volkswagen Tiguan – 6204;

3. Audi Q5 – 6093;

4. Nissan Rogue – 5665;

5. Audi A4 – 3961.

