В Украине скупают кроссоверы: названы самые популярные легковушки в разных секторах

В прошлом году украинский автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году, сообщает "УкрАвтопром".

Эксперты установили, что 56,6 тысячи единиц из этого количества реализовали частным клиентам, а 24,7 тысячи – юридическим лицам. По сравнению с позапрошлым годом продажи новых авто в частном секторе выросли (+28%), тогда как в корпоративном, наоборот, уменьшились (-2%).

Как частные клиенты, так и юридические лица массово скупают автомобили типа SUV, что связано с их универсальностью. Впрочем, если смотреть по конкретным моделям, то предпочтения существенно отличаются.

Если у частных клиентов самым популярным стал новый Volkswagen ID. UNYX, то юридические лица отдали предпочтение проверенному временем Renault Duster. На втором месте в этом сегменте находится "народная" Škoda Octavia.

ТОП-5 самых популярных автомобилей у частных покупателей:

Volkswagen ID. UNYX – 3061 единица. BYD Song Plus – 2903. Toyota RAV4 – 2858. Hyundai Tucson – 2042. Renault Duster – 1602.

ТОП-5 самых популярных автомобилей у юридических лиц:

Renault Duster – 3769 единиц. Škoda Octavia – 1147. Škoda Kodiaq – 827. Toyota Land Cruiser Prado – 821. Toyota RAV4 – 756.

В 2025 году автомобильный парк Украины пополнили более 26 тысяч новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia.

Также сообщалось, что в прошлом году отечественный автопарк пополнили более 64 тысяч машин с дизельными двигателями (новые и подержанные). Среди новых дизельных авто самыми популярными были Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

