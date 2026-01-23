В Украине скупают кроссоверы: названы самые популярные легковушки в разных секторах

В прошлом году украинский автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году, сообщает "УкрАвтопром".
Эксперты установили, что 56,6 тысячи единиц из этого количества реализовали частным клиентам, а 24,7 тысячи – юридическим лицам. По сравнению с позапрошлым годом продажи новых авто в частном секторе выросли (+28%), тогда как в корпоративном, наоборот, уменьшились (-2%).
Как частные клиенты, так и юридические лица массово скупают автомобили типа SUV, что связано с их универсальностью. Впрочем, если смотреть по конкретным моделям, то предпочтения существенно отличаются.
Если у частных клиентов самым популярным стал новый Volkswagen ID. UNYX, то юридические лица отдали предпочтение проверенному временем Renault Duster. На втором месте в этом сегменте находится "народная" Škoda Octavia.
ТОП-5 самых популярных автомобилей у частных покупателей:
- Volkswagen ID. UNYX – 3061 единица.
- BYD Song Plus – 2903.
- Toyota RAV4 – 2858.
- Hyundai Tucson – 2042.
- Renault Duster – 1602.
ТОП-5 самых популярных автомобилей у юридических лиц:
- Renault Duster – 3769 единиц.
- Škoda Octavia – 1147.
- Škoda Kodiaq – 827.
- Toyota Land Cruiser Prado – 821.
- Toyota RAV4 – 756.
Автомобильный рынок Украины – последние новости
В 2025 году автомобильный парк Украины пополнили более 26 тысяч новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Škoda Octavia.
Также сообщалось, что в прошлом году отечественный автопарк пополнили более 64 тысяч машин с дизельными двигателями (новые и подержанные). Среди новых дизельных авто самыми популярными были Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.