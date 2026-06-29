Tesla Cybertruck сравнили с Hummer в перетягивании каната: это закончилось полным разгромом

Блогеры провели серию из трех раундов.

Электрический пикап Tesla Cybertruck схлестнулся с дизельным Humvee 2004 года в соревновании по перетягиванию каната. Результат оказался неожиданным, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что Humvee оснащен 6,5-литровым дизельным двигателем и уже много лет находится на активной службе в разных странах мира. Ему предстояло сразиться с более современным и более мощным соперником.

Авторы YouTube-канала Flying Wheels решили проверить, справится ли легендарный внедорожник с Tesla Cybertruck. Однако электрический пикап одержал разгромную победу.

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Блогеры провели серию из трех раундов, и Tesla Cybertruck выигрывал каждый раз. Даже с пятисекундным преимуществом Humvee не смог конкурировать с более современным пикапом.

"Это было постыдно", - сказал один из ведущих.

Ford Mustang бросил вызов Tesla Cybertruck в гонке по прямой

Ранее Ford Mustang GT (S650) с механической коробкой передач сравнили в драг-рейсинге с пикапом Tesla Cybertruck. Автомобили вышли на старт три раза, но каждый раз картина повторялась.

Электрическому пикапу удалось выиграть все три заезда. Каждый раз Tesla Cybertruck проезжал 1/4 мили менее чем за 11 секунд, а Ford Mustang GT - завершил каждый заезд в среднем за 14 секунд.

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