Ford Mustang бросил вызов Tesla Cybertruck в гонке по прямой: отрыв оказался огромным

Автомобили вышли на старт три раза, но каждый раз картина повторялась.

Спорткар Ford Mustang GT бросил вызов большому электрическому пикапу Tesla Cybertruck в драг-рейсинге (короткий заезд по прямой). Результаты заездов оказались поразительными, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что Ford Mustang GT (S650) с механической коробкой передач вышел на старт против Tesla Cybertruck с двумя двигателями на автодроме Las Vegas Motor Speedway. Автомобили вышли на старт три раза, но каждый раз картина повторялась.

На бумаге Ford Mustang GT имеет лучшее соотношение мощности к весу (около 249 л.с. на тонну). Этот спорткар оснащен 480-сильным двигателем V8, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 4,2 секунды.

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Соотношение мощности к весу Tesla Cybertruck составляет около 180 л.с. на тонну, в основном из-за его массы в 2995-3129 кг в зависимости от модификации. Однако исход заезда решил огромный крутящий момент этого пикапа.

В заезде участвовал Tesla Cybertruck с двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. и около 930 Нм крутящего момента.

Электрическому пикапу удалось выиграть все три заезда. Каждый раз Tesla Cybertruck проезжал 1/4 мили менее чем за 11 секунд, а Ford Mustang GT - завершил каждый заезд в среднем за 14 секунд.

Китайский внедорожник проехал "невозможную" полосу препятствий

Ранее китайская компания BYD продемонстрировала возможности своего электрического внедорожника Yangwang U8. Автомобиль прошел целую полосу препятствий.

Для внедорожника подготовили полосу испытаний, которая имитирует бездорожье. Она покажется трудной для большинства автомобилей, но китайский внедорожник прошел её без особых усилий.

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