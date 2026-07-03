Названы модели, которые раскупают украинцы: на первом месте – легендарный кроссовер

На первом месте оказался Renault Duster, который выбирают за доступность и универсальность.

За первое полугодие 2026 года на украинском рынке было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

На первом месте оказался кроссовер Renault Duster, который выбирают за доступность – приобрести новый автомобиль в Украине можно за 943 500 гривень.

Кроссовер ценят не только за относительно невысокую цену. Среди главных преимуществ – надежность и универсальность. На втором и третьем местах также оказались кроссоверы, что в очередной раз демонстрирует приоритеты отечественных покупателей.

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Увеличенный дорожный просвет этих автомобилей помогает преодолевать некачественные дороги, выбоины и зимние заносы, что очень ценят украинцы. В случае с гибридными версиями Toyota RAV4 свою роль играет также топливная экономичность.

Еще одно преимущество кроссоверов – высокая ликвидность. Спрос на эти автомобили на вторичном рынке остается очень высоким, поэтому их легче продать, чем некоторые другие модели. Это касается как бюджетных, так и более дорогих кроссоверов.

Бестселлеры полугодия в Украине:

Renault Duster – 2670 шт.; Toyota RAV4 – 1811 шт.; Hyundai Tucson – 1302 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1003 шт.; Škoda Kodiaq – 943 шт.; Mazda CX-5 – 910 шт.; Volkswagen Touareg – 854 шт.; Nissan Qashqai – 627 шт.; Škoda Karoq – 606 шт.; Škoda Octavia – 579 шт.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее сообщалось, что среди брендов лидером украинского авторынка в первом полугодии оставалась японская Toyota. Второе и третье места заняли европейские бренды – Renault и Škoda. Среди китайских брендов наибольшим спросом пользовался BYD, однако по итогам первого полугодия он занял лишь пятое место, существенно отстав от лидеров. Самой популярной среди премиальных марок стала BMW.

Сообщалось также, что в мае украинский автопарк пополнился почти 4,6 тысячами импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшую долю среди них составляли модели с бензиновыми двигателями.

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