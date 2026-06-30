Дороги стремительно 'сереют': водители массово отказываются от ярких автомобилей

Производители предлагают множество фантастических цветов, однако покупатели по-прежнему отдают предпочтение белому, черному и серому.

Портал iSeeCars исследовал, какие цвета автомобилей выбирали американские покупатели в 2025 году. Выяснилось, что, неожиданно, большинство людей отдаёт предпочтение блеклым автомобилям. Результаты были опубликованы на сайте iSeeCars.

Согласно выводам специалистов, белый был самым популярным цветом автомобилей 30 лет назад и сохраняет это лидерство и сегодня. Его выбирают 25,7% покупателей. Сразу за ним следуют черный (23,4%) и серый (22,9%). В целом три самых популярных цвета занимают 72% рынка современных автомобильных цветов.

Серебристый за последние 30 лет увеличил свою популярность лишь чуть более чем на 1 процентный пункт: с 7,3% до 8,4%. Сегодня серебристый уступает синему, который занимает 9,1% рынка.

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В целом ахроматические цвета составляют 80,4% автомобильного рынка в Америке. Некогда популярные цвета, такие как красный и зеленый, потеряли значительную долю рынка. По словам специалистов, длительное доминирование автомобилей в "серых" оттенках, вероятно, достигло своего пика.

"Еще несколько лет назад казалось, что автомобили несерого цвета полностью исчезнут, – говорит аналитик iSeeCars Карл Брауэр. – Но доля серых автомобилей на рынке наконец стабилизировалась в 2020 году на уровне около 80%, что свидетельствует о том, что в будущем мы увидим по крайней мере небольшую долю более разнообразных цветов автомобилей".

Переход к ахроматической палитре происходил постепенно, а не за счет стабильного роста популярности одного цвета. Серебристый цвет был одним из первых, кто получил преимущество, увеличив долю рынка с 7,3% в модельном году 1996 до примерно 19% в середине 2000-х, после чего она снизилась до 8,4 % в модельном году 2025.

Серый цвет имел иную траекторию: его доля рынка стабильно росла на протяжении всего периода, в итоге поднявшись с всего лишь 3,6 % до 22,9 % и почти сравнявшись с чёрным.

Чёрный и белый, которые всегда были популярными цветами, также существенно увеличили свою долю рынка: популярность чёрного росла преимущественно в начале 2000-х модельных годов, тогда как белый начал набирать долю, начиная с модельного года 2010.

В то же время красный и зеленый, занимавшие второе и четвертое места по популярности в 1996 модельном году, существенно потеряли позиции в течение значительной части 30-летнего периода.

Большинство других цветов либо потеряли небольшую долю рынка, либо сохранили свою относительно низкую популярность. Оранжевый был единственным неахроматическим цветом, популярность которого выросла, хотя он по-прежнему остается редким – на него приходится лишь 0,3 % рынка.

Кроссоверы и внедорожники

Популярные в наше время кроссоверы и внедорожники перешли от яркой палитры к почти полному доминированию белого, черного, серого и серебристого цветов. Доля ахроматических цветов выросла с 43,8% среди внедорожников в 1996 году до 79,3% в 2025 году, что означает увеличение на 80,9%.

Зелёный цвет, который в 1996 году занимал второе место среди внедорожников с долей 21,3%, составил всего 2,9% в 2025 году. Красный цвет также резко снизился, тогда как синий оставался относительно стабильным и даже немного вырос – до 9,5%.

Спортивные автомобили

Исключением из общей картины являются разве что спортивные автомобили. Здесь неахроматические цвета составляют 36,2% – почти вдвое больше, чем их доля на общем рынке (19,6%).

Синий, желтый, фиолетовый и оранжевый цвета все увеличили свою долю. Красный существенно потерял позиции, но по-прежнему остается более распространенным среди спортивных автомобилей, чем в любой другой категории, занимая 10,8% сегмента.

Выводы и методология

Выводы сделаны на основе анализа цветов более 22 миллионов подержанных автомобилей моделей 1996–2025 годов, проданных с января 2025 по май 2026 года.

Эксперты отмечают, что автомобильный рынок претерпел существенные изменения: как уже упоминалось, от широкого разнообразия цветов он перешел к доминированию белого, черного, серебристого и серого цветов.

Хотя общая доля ахроматических цветов не растет так стремительно, как раньше, яркие автомобили остаются значительно менее распространенными, чем 30 лет назад.

Машины каких цветов выбирают украинцы

Ранее УНИАН сообщил, что в 2025 году самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых автомобилей стал серый. На втором месте находится белый, а замыкает тройку лидеров черный.

В пятерку самых популярных цветов также вошли зеленый и синий. Значительной популярностью на украинском рынке также пользуются автомобили бежевого, красного, коричневого, желтого и фиолетового цветов.

Эксперты призывают водителей тщательно выбирать цвет своего автомобиля, чтобы его дизайн выделялся на фоне других.

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