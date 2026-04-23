Настоящие народные модели: стало известно, какие авто украинцы чаще всего оборудуют ГБО

В марте в Украине было зарегистрировано 1060 установок ГБО, что свидетельствует о росте по сравнению с провальным февралем, когда этот показатель составлял 631 единицу. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

По мнению специалистов, этот всплеск можно рассматривать как реакцию на подорожание бензина и дизельного топлива: автовладельцы пытались "успеть в последний момент", пока газ оставался относительно доступным.

В то же время, если сравнить с пиковыми значениями прошлого года (показатели за июль составляют 1284 единицы), общая тенденция остается нисходящей.

Средний возраст автомобилей, переоборудованных в первом квартале 2026 года, составил 16 лет. Это свидетельствует о том, что ГБО по-прежнему используется как способ продлить эксплуатацию устаревшего автопарка с высоким уровнем расхода топлива.

Если говорить о моделях, то по состоянию на первый квартал лидерство делят между собой Skoda Octavia и Nissan Rogue (87 единиц). Оба автомобиля давно стали "народными", чему способствует их относительно доступная цена.

В целом, как показывает статистика, украинцы чаще всего устанавливают газобаллонное оборудование на автомобили с двигателями большого рабочего объема, для которых установка ГБО долгое время оставалась единственным способом сделать эксплуатацию экономически целесообразной.

Также в ТОП-10 представлены автомобили с простыми атмосферными двигателями, которые конструктивно хорошо адаптированы к работе на газе, но из-за значительного возраста требуют снижения эксплуатационных расходов.

По мнению специалистов, при цене газа на уровне 49–50 грн/л стоимость 100 км пробега на автомобилях с ГБО превышает затраты на аналогичное расстояние для современных бензиновых турбодвигателей и дизельных авто.

Эксперты отмечают, что в начале 2026 года рынок ГБО находился в состоянии, которое можно охарактеризовать как "последний вздох". Основной причиной падения популярности стало снижение экономичности.

Специалисты считают, что в случае стабилизации цен на бензин сегмент переоборудования может сократиться еще больше, оставаясь преимущественно в узкой нише коммерческого транспорта и отдельных моделей с большим рабочим объемом двигателя.

В первом квартале 2026 года в Украине было зарегистрировано 9467 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю среди этих автомобилей составили бензиновые модели – 59%. Второе место заняли электромобили, на которые пришлось 19% рынка.

Сообщалось также, что в первом квартале 2026 года в Украине было приобретено 2608 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Доля электромобилей среди них составила 58%, тогда как в соответствующий период прошлого года она достигала 83%.

