Стало известно, на какие автомобили в Украине чаще всего устанавливают ГБО

Владельцы "простых" европейских автомобилей рассматривают ГБО как надежную инвестицию в эксплуатацию.

В октябре рынок инсталляций газобаллонного оборудования превысил 1100 установок. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

Если раньше главным фактором установки ГБО была возможность существенно уменьшить расходы на топливо, то сегодня разница в денежном измерении не столь весома.

"При текущих ценах на бензин и пропан-бутановую смесь 100 километров пути при расходе 10 л/100 км обойдется около 580 грн на бензине, и 450 грн (при потреблении 13 л/100 км LPG) на газовой смеси", - говорят специалисты.

Видео дня

Десятку марок, на которые в октябре устанавливали ГБО, возглавила Toyota с показателем в 115 инсталляций. Далее следуют Volkswagen (91 инсталляция) и Jeep (88).

Если говорить о моделях, то здесь лидером выступает проверенная временем Skoda Octavia с показателем в 45 переоборудований. На втором месте находится Jeep Compass (36), на третьем - Volkswagen Golf (32).

Сегодня газобаллонное оборудование устанавливают на четко определенные группы автомобилей. Так, в рейтинге сравнительно много машин с большими атмосферными двигателями, экономическая нецелесообразность которых заставляет владельцев искать быстрой окупаемости через газ.

"Рынок живет благодаря импорту из Америки, который поставляет большие атмосферные двигатели (основной клиент ГБО), и остаткам старых, легко конвертируемых европейских авто", - отмечают в Институте исследований авторынка.

Украинский авторынок - последние новости

В октябре украинцы приобрели 9,6 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Самыми популярными в этом сегменте оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro.

Также сообщалось, что в октябре украинцы приобрели более 3 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. Абсолютным большинством здесь были электромобили. Среди новых легковушек китайского происхождения на первой позиции оказался Volkswagen ID.UNYX.

Вас также могут заинтересовать новости: