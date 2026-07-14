Практически все водители знают, что давление в колесах автомобиля со временем может падать, поэтому их периодически надо подкачивать. Но далеко не все в курсе, как его определить самостоятельно. О том, как узнать давление в шинах без манометра, - читайте в материале.
Какое давление должно быть в шинах - важно знать
Стоит отметить, что для легковых машин нормальным будет давление от 2 до 2,5 атмосфер. При этом все напрямую зависит от модели машины, степени ее загруженности и типа колес.
Оптимальное значение указано на заводской наклейке, которая зачастую может быть размещена на основной стойке кузова, торце водительской двери или на обратной стороне люка бензинового бака.
Как проверить давление в шинах без манометра - опасный миф
Среди многих владельцев авто бытует мнение, что давление легко определить при помощи обычной банковской карты. Суть этого "лайфхака" состоит в том, что нужно поднести карточку к внешнему краю колеса в том месте, где оно касается дорожного покрытия. Когда она легко может пройти под краем, то уровень давления в покрышках принято считать нормальным, а если же она не пролазит - то шина считается спущенной.
Но в действительности этот метод вообще не рабочий из-за специфики строения шин современных автомобилей. Дело в том, что сплющенная нижняя часть покрышки - это норма, которая никак не говорит о низком давлении. Поэтому результаты такого теста зависят от совсем иных факторов: рисунка протектора, настроек подвески и углов, под которым установлены колеса, а также от жёсткости боковин протекторов.
Важно отметить, что у кроссоверов или больших седанов боковины мягких шин заметно выпирают даже в условиях идеального давления. По этой причине "трюк" с карточкой будет показывать, что колесо якобы сдулось.
Самым опасным обстоятельством является то, что к тому времени, когда деформирование шины будет наблюдаться визуально, уровень давления в ней может быть крайне низким. В таком состоянии она будет быстро перегреваться, ее края будут подвержены большим нагрузкам, из-за чего могут возникнуть повреждения каркаса и даже разрывы.
Единственное, что реально можно узнать с помощью карточки - это степень износа протектора покрышки.
Как самому проверить давление в шинах
В наше время большинство автомобилей оснащены системами, которые определяют разницу давления в колесах с помощью АБС (антиблокировочной системы тормозов). В том случае, если колесо спустилось, оно начнет проседать, скорость его вращения возрастет, поэтому на электронном блоке загорится желтая лампочка.
Хорошо работает метод ударов по боковинам: если сильно стукнуть кулаком накачанную шину, то последует упругий "ответ", как по столу. В том случае, если давление упало ниже 1,5 атмосфер, то звук удара будет приглушенным, а резина будет ощутимо пружинить. При этом сама боковина будет сильно прогибаться.
Также стоит обратить внимание на то, что автомобиль обычно отводит в сторону, если спустилось одно из колес, особенно переднее.
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