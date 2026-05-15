Американский ИИ-робот уже меняет шины и делает это в два раза быстрее человека

Роботизированная система SmartBay берется за одну из самых грязных работ в автосервисе.

Искусственный интеллект начинает осваивать сферу технического обслуживания автомобилей, предлагая сверхбыструю замену колес, сообщает Axios.

Как пишет издание, спрос на такие услуги стремительно растет. В частности, из-за популярности электрокаров шины приходится менять чаще, а мастерским все сложнее найти рабочую силу.

Основатель компании Automated Tire Inc. Энди Чалофски говорит, что роботы – это спасение от тяжелой и шумной работы. Его система SmartBay самостоятельно осматривает автомобиль, меняет резину и балансирует колеса. В отличие от обычных машин, этот ИИ подстраивается под каждую машину индивидуально.

Видео дня

Система также позволяет одному технику управлять тремя боксами одновременно. По подсчетам разработчиков, если человек тратит на обслуживание около 75 минут, то робот справится за 30 минут. Это означает, что мастер сможет обрабатывать до 24 шин в час вместо привычных четырех.

Стоимость аренды такой системы для сервисов составляет 4900 долларов в месяц. Как отмечают аналитики издания, это дешевле, чем наем опытного специалиста, причем эффективность работы возрастает втрое.

Сам Энди Чалофски считает, что процесс монтажа требует немедленных изменений. По мнению предпринимателя, клиенты больше не должны проводить часы в шумных и неприятных автосервисах, ожидая завершения работ.

Заменит ли ИИ людей

Ранее УНИАН писал, что в Польше рынок труда постепенно меняется под влиянием цифровизации и автоматизации. Сейчас крупные международные компании все активнее внедряют искусственный интеллект, что уже влияет на сокращение рабочих мест в некоторых сферах. Известные корпорации увольняют тысячи сотрудников, объясняя это оптимизацией расходов и переходом на новые технологии. Эксперты считают, что больше всего рискуют профессии, связанные с рутинными задачами, тогда как спрос на специалистов в сфере ИТ и аналитики продолжает расти.

Вас также могут заинтересовать новости: