Украинцы скупают электромобили: названы самые популярные модели марта

По сравнению с февралем спрос на электромобили в Украине вырос почти на 90%.

В прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 2021 транспортное средство с аккумуляторным питанием (BEV). Такие данные приводит портал "Укравтопром".

По сравнению с мартом прошлого года спрос на электромобили сократился на 63%, в то же время по сравнению с февралем 2026 года он вырос на 88%.

Наибольшую долю зарегистрированных в течение месяца электромобилей составили легковые автомобили – 1910 единиц. Из них 227 машин были новыми, а 1683 – подержанными. Из 111 зарегистрированных коммерческих электромобилей только 15 были новыми.

Видео дня

ТОП-5 новых электромобилей марта:

BYD Leopard 3 – 34 шт.;

Zeekr 001 – 30 шт.;

BYD Sea Lion 06 – 30 шт.;

Volkswagen ID. UNYX – 21 шт.;

Volkswagen ID.4 – 19 шт.

ТОП-5 подержанных электромобилей марта:

Nissan Leaf – 226 шт.;

Tesla Model Y – 212 шт.;

Tesla Model 3 – 210 шт.;

Renault ZOE – 101 шт.;

Kia Niro – 100 шт.

Март стал знаковым для украинского авторынка как период активного восстановления тренда на полную электрификацию. Стремительный спрос на электрокары сформировался на фоне топливного шока, когда дизель подорожал до примерно 90 грн за литр, а бензин А-95 удерживается на уровне около 73 грн.

Дополнительным фактором стало расширение сети скоростных зарядных станций и активная рекламная поддержка.

Сообщалось также, что в феврале самыми популярными новыми электромобилями в Украине стали BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и BYD Leopard 3.

