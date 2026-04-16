Названы модели дизельных авто, которые в Украине готовы оторвать с руками

Среди моделей новых дизельных легковых автомобилей первое место занял Renault Duster.

В прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 5,1 тыс. автомобилей с дизельными двигателями (на 8% меньше, чем в прошлом году). Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Из общего количества 1,3 тыс. составили новые автомобили (+21%), а 3,8 тыс. – подержанные, импортированные из-за рубежа (-14%).

Среди моделей новых дизельных легковых автомобилей на первом месте оказался Renault Duster, который традиционно пользуется огромной популярностью на украинском рынке благодаря сочетанию доступной цены, надежности, адаптации к плохим дорогам и экономичных двигателей.

Видео дня

ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:

Renault Duster – 259 шт.; Volkswagen Touareg – 180 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 151 шт.; Škoda Kodiaq – 91 шт.; Volkswagen Tiguan – 75 шт.

Если говорить об импортированных подержанных дизельных автомобилях, то здесь на первом месте оказался Renault Mégane, который ценят, в частности, за доступную стоимость обслуживания. В целом за долгие годы Mégane превратился в настоящий "народный" автомобиль, который стал для многих первой машиной.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных легковых автомобилей:

Renault Mégane – 286 шт.; Nissan Qashqai – 258 шт.; Škoda Octavia – 238 шт.; Hyundai Santa Fe – 209 шт.; Kia Sorento – 178 шт.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в прошлом месяце автопарк страны пополнили 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

Из них 2,5 тыс. – это новые автомобили (рост на 33%), а 10,6 тыс. – подержанные (плюс 19%). Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользуется Hyundai Tucson.

Сообщалось также, что в марте автопарк Украины вырос более чем на 3,3 тыс. легковых гибридных автомобилей (HEV и PHEV), что на 42% превышает показатели за тот же период прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: