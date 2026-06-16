Хуже всего с топливом на юге страны, где сосредоточены основные посевы.

России грозит дефицит дизельного топлива перед началом уборки урожая. Нехватка топлива уже охватила около 25 субъектов федерации, причем ситуация наиболее критична именно на юге, где сосредоточены основные посевные площади зерновых культур, сообщает UkrAgroConsult.

Российские аграрии фиксируют серьезные проблемы с закупкой дизельного топлива. Кое-где оптовые цены на него выросли почти вдвое. При этом поставщики не гарантируют ни объемов, ни своевременной отгрузки, что создает риски для проведения уборки урожая. Сбор урожая в России начнется уже в июле.

На востоке РФ также появляются сообщения о нехватке дизельного топлива, поэтому топливный кризис распространяется на все большую часть страны. Так, в Иркутской области местные фермеры заявляют об угрозе фактического паралича сельского хозяйства из-за отсутствия топлива.

Видео дня

Аналитики предупреждают, что пик спроса на топливо еще впереди, а значит, риски для аграрного сектора могут усиливаться. Нехватка дизельного топлива приводит к задержкам со сбором урожая, логистическим сбоям и росту производственных затрат аграриев. Если сбор урожая затянется, то часть зерна может потерять качество – а вместе с ним и рыночную стоимость.

Дефицит топлива в стране-агрессоре вызван "санкциями" украинских дронов в отношении местной нефтеперерабатывающей отрасли. Так, Украина остановила более трети российских нефтеперерабатывающих мощностей – 2,14 млн баррелей нефти в сутки. В результате Москва сейчас способна перерабатывать лишь около 4 млн баррелей.

Экономика России – главные новости

Экономика России истощена войной, а ее резервы исчерпаны, отмечают ведущие европейские аналитики. Москва становится все более зависимой от Пекина. Такая экономическая уязвимость открывает Западу окно возможностей для принятия эффективных политических мер против Кремля.

При этом сверхдоходы от энергоносителей из-за войны президента США Дональда Трампа против Ирана скорее могут стать причиной инфляции в РФ, чем стимулировать какое-либо развитие, из-за нехватки рабочей силы в стране-агрессоре.

Вас также могут заинтересовать новости: