Сверхприбыль от энергоносителей может стать причиной инфляции в РФ.

Находящаяся под санкциями Россия получает больше доходов благодаря высоким ценам на нефть, однако это не означает, что ее экономика обладает значительным потенциалом для развития. Об этом со ссылкой на ведущую инвестиционную компанию Goldman Sachs сообщает Business Insider.

Во вторник вечером фьючерсы на нефть эталонной марки Brent торговались на уровне около 92 долларов за баррель. Данный показатель примерно на 30% выше, чем на момент начала войны в Иране. Это настоящий подарок для России, третьего по величине производителя и экспортера нефти в мире после США и Саудовской Аравии.

В отличие от многих других экспортеров нефти, Россия не зависит от Ормузского пролива для поставок энергоносителей. Это сделало страну-агрессора одним из немногих бенефициаров недавних потрясений на мировых нефтяных рынках.

Видео дня

Проблема для Москвы заключается в том, что российская экономика имеет ограниченный потенциал для роста. Это нивелирует возможности от нефтяных поступлений, написал во вторник в аналитической заметке экономист Goldman Sachs Клеменс Графе.

"Несмотря на слабый рост и наличие финансирования для стимулирования экономики, мы не прогнозируем ускорения, обусловленного спросом", – отмечает Графе.

Goldman прогнозирует, что в этом году экономика России вырастет лишь на 0,9%. Это означает замедление по сравнению с 1% и 4,3% роста, зафиксированными соответственно в 2024 и 2025 годах.

Хотя сверхдоходы Кремля от нефти остаются значительными. Goldman оценивает, что торговый профицит России почти удвоится до 3,2% ВВП в 2026 году с 1,7% в 2025 году.

Государственный бюджет также выиграет от этого. По словам Графе, каждое повышение цены на российский нефтяной экспорт на 10 долларов добавляет примерно 21 млрд долларов к бюджетным доходам. Однако дополнительные средства не приводят к ускорению роста, поскольку у России нет значительных свободных мощностей.

Рынок труда остается чрезвычайно напряженным, а уровень безработицы приближается к рекордно низким показателям. Рост производительности труда замедлился, в то время как 2 миллиона работников больше не доступны из-за военной службы, потерь или эмиграции на фоне войны в Украине, по оценкам Графе.

Как следствие, вливание дополнительных средств в экономику вряд ли приведет к существенному увеличению объемов производства товаров и услуг. Зато сверхдоходы от нефти скорее угрожают Москве риском инфляции.

Экономика России – другие новости

В апреле кремлевский диктатор Владимир Путин вынес выговор высокопоставленным чиновникам в связи с сокращением экономики страны в начале этого года. Он потребовал предложений по "дополнительным мерам, направленным на восстановление роста".

До этого в январе Путин приказал значительно увеличить налоговое давление на собственное население, поскольку экономика Москвы практически остановилась.

Вас также могут заинтересовать новости: