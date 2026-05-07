Сыр из ЕС задавил украинского производителя, сейчас под ударом сливочное масло, – эксперт

Украинские товары исчезают с полок магазинов из-за большого количества импортных товаров.

Импортный европейский сыр вытеснил отечественный с украинского рынка, его доля превышает 50%. Сейчас сложились все предпосылки для того, чтобы такая же ситуация повторилась и с украинским сливочным маслом. Об этом в беседе с УНИАН сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Ситуация с маслом на рынке Украины начинает напоминать ситуацию с сыром. За март в Украину ввезено масла в три раза больше, чем в предыдущем году. Потому что в ЕС сейчас перепроизводство сырого молока, и это молоко они направляют на производство того самого масла и сухого молока", – говорит УНИАН Жупинас.

Специалист объясняет, что ЕС недавно подписал договоры с Австралией, Новой Зеландией и странами МЕРКОСУР в Латинской Америке. Согласно этим соглашениям, Новая Зеландия, Уругвай и Аргентина, которые являются крупными экспортерами молочной продукции, получили более широкий доступ к рынку ЕС. Себестоимость молока в этих странах намного ниже, чем в ЕС – поэтому и цены на масло достаточно конкурентоспособны.

"Таким образом, перепроизводство внутри самого ЕС и рост импорта из стран Латинской Америки и Новой Зеландии оказывают давление на рынок. Также влияет сокращение экспорта, так как США довольно активно забирают по низким ценам европейские рынки сбыта масла. Поэтому европейцы все больше давят на рынок Украины. Сначала это был сыр – теперь еще и масло", – констатирует Жупинас.

В первую очередь, засилье импорта становится вызовом для производителей молока в Украине, а не для переработчиков, говорит собеседница.

"Производители молока работают в убыток. Они рассчитывали, что в мае-июне цена на молоко-сырье вырастет. Но под давлением импорта сыра и масла наши перерабатывающие предприятия не готовы поднимать эту цену", – отмечает специалист.

Молочные фермы в Украине оказались на грани выживания.

"Закупочные цены на молоко-сырье поднялись по состоянию на 1 мая до уровня 13,9 грн/кг. Но себестоимость молока – от 15 до 16,5 грн/кг. Да и то, это с учетом кормов, которые были выращены в 2025 году. Стоимость новых кормов будет как минимум на 30% дороже. А в себестоимости сырого молока корма составляют от 50% до 70%", – объясняет Жупинас.

