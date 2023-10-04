Разработанный план предусматривает транспортировку продукции поездом через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис.

Греция готова предоставить альтернативный маршрут экспорта для украинской пшеницы и других зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис.

Как пишет Kathimerini, этот план правительство Греции уже обсудило со своими партнерами из ЕС и странами вне блока. Отмечается, что разработанный план предусматривает транспортировку продукции поездом через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис.

Вместе с тем, хотя два греческих порта могут принимать корабли, необходимые для транспортировки зерна, существуют ограничения пропускной способности железнодорожной сети в северной Греции. Однако реализация плана также может стать стимулом для ускорения необходимой модернизации железной дороги, такой как линии от Александруполи до Орменио, последней станции перед Болгарией, а также очень близко к границе с Турцией.

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Альтернативные пути для украинского агроэкспорта

3 октября стало известно, что украинское зерно пойдет через порты в Балтике, поскольку Литва открыла коридор. Из балтийских портов зерно будут отправлять в Африку и другие регионы мира.

В конце июля сообщалось, что Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

3 октября 2023 года в Минагро рассказали, сколько зерна Украина экспортировала Черным морем. В сентябре удалось вывезти более 50 тысяч тонн против 292 тысяч тонн в июле и 2 миллионов тонн в июне, когда зерновой коридор еще действовал.

По состоянию на 2 октября 2023 года временному коридору доверяли, поскольку по этому маршруту начали заходить в 10 раз большие корабли.

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