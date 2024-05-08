Ранее Путин не послушался Си Цзиньпина относительно неразвертывания ядерного оружия в Беларуси.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Пекин как в первую столицу после так называемой "инаугурации" – это как вызов на коврик. Однако недооценивать возможности России нельзя. Об этом в эфире марафона на телеканале 1+1 сказал политолог, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Дело в том, что Россия никогда не была Китаю союзником, так же как и Китай никогда не был союзником России. Они стратегические партнеры", – отметил эксперт, добавив, что Китай следит за такими определениями и не допускает союзов ни с кем.

Так, по словам руководителя Центра общественной аналитики, официальное заявление Пекина по итогам трехсторонней встречи Си Цзиньпина с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном показало о стратегическом партнерстве Китая с Европой во многих областях. Клочко добавил, что в прошлом году после очередного переизбрания на престол Си Цзиньпин также полетел в Москву решать ряд вопросов, поскольку для него это стратегическое партнерство очень важно. Китай пытается сохранить сотрудничество с Россией как минимум на текущем уровне, и одновременно не повредить стратегическому продвижению в Европе.

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"Теперь я расцениваю визит Путина как вызов на коврик, реально, извините за такую иронию, но так оно похоже, после европейского турне главы Китая, который уже будет понимать: что он привезет из Европы, с чем он может приехать в Китай. Он будет понимать свою стратегическую перспективу в Европе. И он так уже будет строить диалог с Россией", – сказал политолог.

Также он прокомментировал, зачем Россия разворачивает ядерные учения, когда Си Цзиньпин осуществляет турне по Европе. В частности, нельзя недооценивать возможности России, хотя во время прошлогоднего визита китайского лидера в Москву одним из вопросов было нераспространение ядерного оружия на территории Беларуси.

"Путин к нему не прислушался. Тогда визит Си Цзиньпина был резко прерван. Он должен был встречаться еще с Зюгановым, российскими коммунистами, но встречи были отложены. Просто даже отменены. И Путин провожал Си в аэропорту. Об этом немного писали, но это также очень серьезный знак", – сказал Клочок.

Он отметил, что путинская Россия сейчас "пытается держать какую-то марку в мире", и это ей удается в том числе из-за того, что она имеет ядерный потенциал.

"Недооценивать наличие этого инструмента давления на Запад нельзя, тем более, что западные партнеры очень настороженно относятся к любым заявлениям. И это не то что плевок Си, это демонстрация Россией ее намерений продолжать агрессивную политику по отношению к своим соседям", – подчеркнул Клочок.

Политолог считает, что в этом смысле Китай пока не может повлиять на Россию. Ядерное оружие – это едва ли не единственный инструмент Путина как аргумент в диалоге с Западом.

Визит Путина в Китай

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин планирует посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15-16 мая, почти сразу же после турне главы КНР по Европе. Это будет первый международный визит Путина после начала нового срока правления.

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