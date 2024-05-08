Обновленная вражеская ракета Х-101 имеет меньшую дальность, чем ее старая версия, отметили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и сегодня - в среду, 8 мая, Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Для сегодняшнего удара по Украине россияне применили крылатую ракету Х-101, которую изготовили уже во втором квартале 2024 года. Фото обломков изделия выложило издание Defense Express. О том, что ракету взяли буквально с конвейера, говорит ее серийный номер. Как оказалось, она получила двойную боевую часть - в дополнение к стандартной БЧ массой 450 кг на ракете также установили дополнительную боевую часть массой 350 кг.

По мнению экспертов, увеличить БЧ удалось за счет уменьшения размеров топливного бака и снижения показателя дальности полета: по оценкам, она уменьшилась примерно с 5500 до 2250 км. Дальности новой версии все равно достаточно для поражения объектов на территории Украины.

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Отметим, что ранее УНИАН уже сообщал о новой модификации Х-101. Для ударов по Украине такой вариант впервые применили в конце марта. Скорее всего, сейчас российский ОПК активно разворачивает производство ракеты с двойной БЧ и в дальнейшем россияне будут чаще ее использовать.

Российская крылатая ракета Х-101 - дальность и другие характеристики

Х-101 является стратегической крылатой ракетой типа "воздух-земля", для которой, по данным российской стороны, использовали технологию снижения радиолокационной заметности. Россияне заявляли, что ракета имеет возможное круговое отклонение 7 м на дальности 5500 км и способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м.

Носителями Х-101 выступают стратегические бомбардировщики Ту-160 (12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95 (8 ракет на внешней подвеске). Вариант ракеты с термоядерным зарядом получил название Х-102. Ранее сообщалось, что россияне производят по 70 ракет типа Х-101 в месяц.

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