Срыв сделки является новой неудачей для крупнейшего западного банка в России.

Австрийский Raiffeisen Bank отказался от предложения приобрести долю в строительной группе Strabag российского олигарха Олега Дерипаски за 1,5 млрд евро после давления со стороны Вашингтона.

"Во время последних переговоров с соответствующими органами Raiffeisen Bank International (RBI) не смог "получить необходимый комфорт" для того, чтобы продолжить предложенную сделку", - пишет Reuters.

Авторы статьи отмечают, что срыв сделки является новой неудачей для крупнейшего западного банка в России. Его план приобрести долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, возобновил международное давление на австрийского кредитора.

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Этот шаг подвергся резкой критике со стороны Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что обострило напряженность между Вашингтоном и RBI.

Сообщается, что другие австрийские официальные лица также частным образом предостерегли банк от продажи, считая, что это может быть объявлено нарушением санкций.

"Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину продолжающееся присутствие RBI в России подчеркивает связи между Москвой и Веной - через российские газопроводы или через Вену, которая является центром для поступления наличности из России и бывших советских государств", - говорится в материале.

Связи Raiffeisen Bank с РФ - последние новости

В начале мая стало известно, что австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны США.

Также УНИАН писал, что австрийский Raiffeisen Bank все же намерен выполнить предписание Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в Российской Федерации. Отмечается, что такие действия запланированы на третий квартал 2024 года.

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