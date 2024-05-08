Отмечается, что недавний дождь в Западной Африке ослабил опасения по поводу урожая.

Цены на какао резко подскочили и это стало самым большим ростом с 1999 года. Рынок все еще переживет дефицит.

Издание Bloomberg пишет, что в среду, 8 мая, фьючерсы выросли на 5,4% и готовятся к двухдневному росту более чем на 19%, что позволило обратить вспять резкое падение на прошлой неделе с недавнего рекордного уровня. Цены подскочили после того, как резкий рост цен на какао в этом году привел к увеличению маржинальных требований, что заставило трейдеров выйти из позиций и истощило ликвидность.

Отмечается, что недавний дождь в Западной Африке ослабил опасения по поводу урожая, но фермеры все еще обеспокоены ущербом, нанесенным жарой. Плохие урожаи в этом регионе привели к тому, что мир столкнулся с очередным дефицитом. Запасы какао в портах США также сокращаются и находятся на трехлетнем минимуме.

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Рынок также следит за поставками в Западную Африку, которые были задержаны из-за неурожая. Крупнейший производитель Кот-д'Ивуара заявил, что может компенсировать экспортерам контракты. Грузоотправителям предложили продлить контракты из-за дефицита, но они не хотят платить больше за бобы после того, как Кот-д'Ивуар поднял регулируемые цены.

Цены на какао - последние новости

3 мая издание Bloomberg сообщило, что на торгах в Нью-Йорке какао подешевело на 7,6%, до 6990 долларов за тонну, после чего частично ликвидировало потери и торговалось на 0,9% выше. В общем, цены находятся на пути к недельному снижению на 28%, что стало самым большим падением с 1959-го.

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