Бойцы заявляют, что научились управлять оружием Abrams за 1 неделю.

Украинские танкисты хвалят танки Abrams за простоту управления и эксплуатации и заявляют, что научились управлять его оружием за 1 неделю. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих из 47-й отдельной механизированной бригады.

"Когда я после Т-64 впервые увидел, что находится внутри (танка Abrams), я подумал, что мне понадобится месяц, чтобы освоить его. Но это буквально очень быстро. Вы можете освоить его за неделю ", - сказал один из бойцов.

Он отметил, что в системах танка нет ничего слишком сложного.

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Также водитель танка Abrams сказал, что педали и система управления этого танка делают его "похожим на скутер".

Бойцы отмечают, что броня Abrams эффективна против российских противотанковых ракет типа "Корнет". Но они хотели бы иметь динамическую защиту флангов и башни, поскольку башня танка может быть пробита.

Танки Abrams на фронте

Напомним, ранее Associated Press сообщило, что украинские войска начали отводить от линии фронта американские танки Abrams M1A1. В 92-й ОШБр при этом заявили, что огневая мощь и актуальность бронированной техники на поле боя в разы уменьшилась в связи с появлением беспилотных систем.

Однако, пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик отметила, что танки Abrams продолжают работать на Авдеевском направлении, и что ВСУ не отводили их от линии фронта.

При этом в ВСУ заявляют, что российский Т-72 даже "рядом не стоял" с Abrams.

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