Курс гривны к евро установлен на уровне 42,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 9 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,38 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта незначительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 42,32 грн/евро, то есть гривна ослабла на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,39/39,41 грн/долл., евро - 42,31/42,33 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 8 мая, снизился на 5 копеек и составляет 39,75 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 1 копейку и составляет 42,87 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

Напомним, что глава НБУ Андрей Пышный заявил, что на валютном рынке наблюдаются колебания, но они не создают опасного давления. Они в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны.

Вас также могут заинтересовать новости: