С начала работы этого альтернативного маршрута фрахт в украинских морских портах подешевел на 30-40%.

По временному зерновому коридорому начали заходить примерно в 10 раз большие корабли, чем неделю-полторы назад.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, отметив, что рынок начал доверять этому коридору и украинским военным.

"Если еще неделю-полторы назад заходили маленькие корабли. Первый, напоминаю, был вообще на 4 тыс. тонн зерна. Сейчас это корабли размером ориентировочно в 10 раз больше. Что свидетельствует, что рынок аккуратно, но уже начал доверять этому коридору и в очередной раз начал доверять украинским военным и всем остальным, кто смогли сделать этот коридор", – сказал он.

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Министр сообщил, что со времени, когда пошли по этому маршруту первые суда, фрахт из Одессы, Черноморска и Южного подешевел на 30-40%.

"Это все равно очень дорого, но это уже значительно дешевле, чем пару недель назад. Мы ожидаем такого снижения и дальше, надеясь на работу наших военных и всех касающихся этого процесса людей", – отметил Сольский.

Морской агроэкспорт из Украины

В августе ВМС ВСУ объявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в первую очередь те, что находятся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.

В результате 16 августа из Одесского порта вышло первое такое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг) , после него - еще четыре судна.

В сентябре из порта Черноморск вышло еще одно судно с зерном. Еще пять иностранных балкеров ждали загрузки.

В сентябре по новому временному коридору в порты Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под погрузку. Впоследствии одно из этих судов (Resilient Africa) уже вышло "гуманитарным коридором" в направлении Босфора из 3 тыс. пшеницы. Второе судно (балкер Aroyat) тогда загружалось украинской пшеницей для Египта, после этого оно вышло в Турцию.

Вопреки агрессии РФ из портов Большой Одессы вышло несколько судов с продовольствием

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