Также в Британии снимут дипломатический статус с нескольких объектов недвижимости, которыми пользуются россияне.

В Великобритании отметили, что вышлют российского военного атташе и введут другие ограничения в отношении российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters.

"Мы вышлем российского атташе по вопросам обороны, который является необъявленным офицером военной разведки", - сообщил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли в парламенте.

Также Клеверли сказал, что несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, будут лишены дипломатического статуса в Британии.

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"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, которое российские дипломаты могут проводить в Великобритании", - заявил Клеверли.

Как отметил министр внутренних дел Великобритании, эти решения связаны со злонамеренной деятельностью России в Британии и Европе.

Ранее, в апреле, одного британца обвинили в вероятной враждебной государственной деятельности, направленной принести пользу России, в том числе путем вербовки других лиц для поджога коммерческой недвижимости в Лондоне, связанной с Украиной.

В то же время, как сообщает подконтрольное Кремлю российское государственное агентство "РИА.Новости", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подготовит адекватный ответ на высылку российского атташе из Лондона.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании арестовали группу молодых мужчин, которые по заказу Кремля совершили поджог промышленного предприятия, связанного с Украиной.

В частности, 20-летний Дилан Эрл и 22-летний Джейк Ривз получили обвинения после пожара на промышленном складе, который произошел 20 марта в восточном Лондоне. Еще трое мужчин - Пол Инглиш, Нии Менса и Дмитрус Паулауска - обвиняются в содействии поджогу.

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