Сейчас агрессор лишь тестирует реакцию мира на нарушение запрета об использовании химического оружия.

Российская армия эпизодически использует нелетальное химическое оружие на фронте в Украине, облегчая себе прогрызание украинской обороны. Если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия, считает Эмма Никс, помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council.

Она напомнила, что украинцы годами били тревогу из-за применения россиянами химического оружия, и на прошлой неделе Государственный департамент США наконец подтвердил эти заявления и объявил о новых санкциях против россиян, причастных к программам химического и биологического оружия.

Эмма Никс отметила, что исторически химическое оружие использовали для выхода из тупика на фронте, ослабляя войска противника на передовой линии и открывая путь для продвижения вперед. По мнению аналитика, использование Россией химического оружия может свидетельствовать о том, что российские стратеги считают ситуацию тупиковой и пытаются из нее выйти.

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Сейчас россияне используют хлоропикрин - химический агент, который некоторые страны используют для борьбы с массовыми уличными беспорядками. Хотя это вещество несмертельно, в Конвенции о запрещении химического оружия прямо прописано, что использование на поле боя химических веществ, предназначенных для борьбы с уличными беспорядками является недопустимым. И Россия эту конвенцию подписала.

Учитывая готовность Кремля нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, выбор именно несмертельного вещества можно рассматривать как тестирование реакции на это нарушение гуманитарного права. Эмма Никс убеждена, что в данном случае целью Путина является не максимизация смертей украинских солдат, а именно проверка международной реакции и попытка определить, насколько далеко он может зайти.

"Поэтому решительная реакция международного сообщества является жизненно необходимой, чтобы четко дать понять, что широкое использование химического оружия является абсолютно неприемлемым и не будет допускаться. (...) Если не удастся сдержать использование химического оружия в Украине, это приведет к катастрофическим последствиям как для украинцев, так и для международной безопасности в целом", - отмечает аналитик.

Поскольку санкции вряд ли сдержат Кремль, а бить ракетами по производителям химического оружия на территории РФ Запад не решится, по мнению Эммы Никс, лучший вариант реакции, доступный США и их союзникам, - это предоставление Украине оружия большой дальности и разведывательной поддержки для нанесения ударов украинскими руками по объектам по производству химического оружия.

Россия использует химическое оружие на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, россияне на протяжении всей войны прибегают к атакам с применением химического оружия. Украинские солдаты рассказали изданию The Telegraph, что на некоторых отрезках фронта россияне почти ежедневно сбрасывают на украинские позиции слезоточивый газ и другие химические вещества.

На прошлой неделе США официально обвинили Россию в нарушении международного запрета на химическое оружие и применении химического вещества хлорпикрина против украинских войск. Также США ввели санкции против ряда россиян и российских предприятий, связанных с химическим оружием.

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