На июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО.

Одно из ключевых предложений в проекте декларации НАТО, которая будет одобрена на саммите Альянса в Вашингтоне с 9 по 11 июля, будет пункт, согласно которому НАТО не будет посылать солдат на войну в Украину. Об этом пишет Corriere della Sera.

Издание напоминает, что пока что "группу Рамштайн", то есть те 50 стран, которые "поддерживают армию Владимира Зеленского", возглавлял министр обороны США Ллойд Остин.

"Однако на июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Этот шаг имеет практическую причину: 99% материалов, которые доставляются в Киев, поступают от 32 партнеров Атлантического альянса. Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушными как в глазах отечественного общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина", - пишет СМИ. Видео дня

Отмечается, что в других вопросах НАТО продолжает "укреплять восточный фланг".

"С фронта поступают тревожные новости. Есть опасения, что россияне могут пробить восточные рубежи. Кроме того, такие города, как Харьков и Одесса, остались без щита: легкая мишень для путинских бомбардировок. Немедленно нужна тяжелая артиллерия и системы противовоздушной обороны", - пишет издание.

Войска НАТО в Украине - последние новости

Войска НАТО в Украине помогли бы оттеснить россиян. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, пока Украина просит своих партнеров и союзников только о предоставлении необходимой военной техники, чтобы защититься от российской агрессии.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе обсуждают отправку западных войск в Украину.

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