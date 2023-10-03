Из балтийских портов зерно будут отправлять в Африку и другие регионы мира.

Литва согласовала создание коридора для экспорта украинского зерна через морские порты в Балтии. Об этом сообщил министр иностранных дел этой страны Габриэлюс Ландсбергис.

"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет. Коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован", – написал он в своем Твиттер.

По словам литовского дипломата, новый маршрут экспорта украинского зерна уменьшит давление на границе Украины и позволит увеличить поставки в страны Африки и другие регионы мира.

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Проблемы с экспортом украинского зерна

Как писал УНИАН, в середине июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, согласно которой Россия обязалась не мешать экспорту украинского зерна в Черном море. Россия отказалась продлить соглашение и сразу после его окончания начала целенаправленно уничтожать украинскую инфраструктуру, связанную с хранением, транспортировкой и экспортом зерна.

Сейчас Украина пытается восстановить морской маршрут экспорта зерна в Черном море, но объемы пока совсем скромные – всего 50 тысяч тонн за сентябрь против 292 тысяч тонн в июле и 2 миллионов тонн в июне, когда зерновой коридор еще действовал.

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